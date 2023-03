Billboard Women in Music Awards: Die Siegerinnen & Looks

Powerfrauen: Die Billboard "Women in Music Awards" setzen jährlich starke Frauen in Szene.

Am Mittwoch (1. März) fanden die Billboard „Women in Music Awards“ in Los Angeles statt. Die jährliche Veranstaltung ehrt Frauen aus der Musikindustrie, die einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft geleistet haben und die junge Generation inspirieren. Unter den Gästen waren unter anderem Heidi Klum, Lana del Rey, Olivia Rodrigo, Kim Petras oder Zara Larsson.

Unter den diesjährigen Preisträgerinnen waren unter anderem Lana Del Rey, Kim Petras, Rosalia oder Lainey Wilson. Lana Del Rey gewann den Visionary Award, Kim Petras wurde mit dem Chartbreaker Award ausgezeichnet. Ivy Queen den Icon Award, Lainey Wilson gewann den Rulebreaker Award. Rosalia wurde als Produzentin des Jahres geehrt.