Beyoncés Nackt-Show für Jay-Z

Bei Jay-Z Oscar-Afterparty zeigte sich Beyoncé in einem goldenen Hauch von Nichts.

Netzkleid, Glitzer und ein goldenes Metallkorselett. Darunter nur zwei kleine Klebestreifen, um die Nippel vor unerwünschten Blicken zu schützen. So sorgte Beyoncé (41) bei der Oscar-Afterparty von Jay-Z für Aufsehen. Auch auf Instagram erntet Beyoncé für den freizügigen Look viel virtuellen Beifall: Über 2,5 Millionen Likes hat das Posting bereits. Natürlich kam das Event nicht ohne Outfit-Change aus. Beyoncé schlüpfte in ein weiteres Glitzer-Ensemble und posierte mit ihrem Gastgeber-Gatten. Dieser strahlt auf den Bildern über beide Ohren.

Es geht auch ohne BH!

Der Look von Dolce&Gabbana wurde erst kürzlich bei der Fashion Week in Mailand auf dem Laufsteg präsentiert. Beyonce verzichtete auf den BH drunter und ließ lieber (fast) nackte Tatsachen sprechen.

