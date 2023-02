Berlinale: Diese Stars strahlten am Red-Carpet

Anlässlich der Berlinale versammelte sich das Who is Who der Filmbranche am 16. Februar in Berlin. Auf dem roten Teppich begeisterten deutsche und internationale Promis mit einzigartigen Outfits.

Die Eröffnung der deutschen Filmfestspiele lud Donnerstagabend viele Filmstars auf den roten Teppich. Darunter etwa Schauspielerin Anne Hathaway, die diesjährige Jurypräsidentin Kristen Stewart, Iris Berben, Elyas M'Barek und Matthias Schweighöfer. Red Carpet Looks Die Farbe des Abends war elegantes schwarz. Ob im Naked-Look wie Hathaway, mit sexy Ausschnitten wie Influencerin Caro Daur, oder ganz schlicht, der All-Black-Look war der eindeutige Favorit der Stars. Nachstehend die schönsten Auftritte. Berlinale: Die Red Carpet Looks 1/14

14/14 © Getty Images Im Naked-Dress © Getty Images In Pailetten-Robe © Getty Images In weißer Tüll-Robe © Getty Images Im Seidenkleid und Gucci Anzug © Getty Images Mit sexy Rückenausschnitt und Schmuck von Tiffany & Co. © Getty Images Mit Transparent-Details © Getty Images Mit elegantem Anzug und Bustier-Kleid © Getty Images Mit One-Shoulder-Look © Getty Images Im Samt-Partner-Look © Getty Images In eleganter Robe © Getty Images Im eleganten Anzug © Getty Images In coolen Outfits © Getty Images Im schlichten Kleid © Getty Images Mit Feder-Details Als Eröffnungsfilm wurde die Komödie "She Came to Me" von Regisseurin Rebecca Miller gezeigt. Die Berlinale läuft bis zum 26. Februar und will rund 280 Filme zeigen.