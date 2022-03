BAFTA-Awards 2022: Glamour pur in London

Am Wochenende wurden in London die hochkarätigen BAFTA-Awards vergeben.

Bei den BAFTA Awards in London lief sich die Schauspieler-Elite schon mal für die Oscar-Verleihung in zwei Wochen warm. Es war (zeitgleich mit den "Critics' Choice Awards" in Los Angeles) die letzte große Filmpreisverleihung vor dem Oscar-Spektakel am 27. März, die am Wochenende in London glamourös über die Bühne ging. Auch beim dem britischen Film- und Fernsehpreis stahl Lady Gaga – wie auch bei den Critic's Choice Awards – allen die Show.

