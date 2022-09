× Auftakt zu den wichtigsten Fashion Weeks der Welt

Heute startet in New York die Fashion Week. Nächste Woche ist Wien an der Reihe.

Zweimal im Jahr sind alle Augen auf die großen Modehauptstädte gerichtet. Paris, New York und London geben die Trends für die Saison vor. Wenn die Star-Designer ihre Herbst/Winter- oder Frühling/Sommer-Kollektion präsentieren, sind auch die prominenten Gäste nicht weit. Schließlich wollen Chiara Ferragni, Rihanna, Nicole Kidman & Co. in der Front Row Platz nehmen. Auch wenn der Sommer sich langsam dem Ende zuneigt, kann man sich jetzt schon auf die Frühling/Sommer-Trends 2023 freuen. Heute macht New York den Anfang, bis 14. September werden hier die neuesten Kollektionen gezeigt. Am Montag startet auch in Wien die modischste Woche des Jahres mit heimischen Star-Designern wie Callisti. Danach folgen London und Mailand. MADONNA hat alle Termine der angesagten Modewochen zusammengefasst: New York 9.9.–14.9.

Damenschauen im Big Apple

Wien 12.9.–17.9.

im Museumsquartier

London 16.9.–20.9.

im Somerset House

Mailand 20.9.–26.9.

Shows im Fashion Hub

Paris 26.9.–4. 10.

mit Haute Couture