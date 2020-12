Auf diese Farben setzen jetzt Trendsetter

Das amerikanische Farbinstitut Pantone präsentiert seit der Jahrtausendwende jeden Dezember die Trendfarben für die folgende Saison. Heuer wurden zum bereits zweiten Mal zwei Farben gekürt: Wie im Jahr 2016 (damals waren es "Serenity" und "Rose Quartz") dürfen wir uns auf ein harmonisches Doppel freuen! Ein kräftiges Gelb und kühles Grau werden 2021 tonangebend sein.

"PANTONE 17-5104 Ultimate Grey" und "PANTONE 13-0647 Illuminating" heißen die zwei Farben des kommenden Jahres. Nach einem schweren Krisenjahr im Zeichen einer globalen Pandemie sollen die zwei Töne Hoffnung machen. "Illuminating ist ein helles und fröhliches Gelb, das vor Lebendigkeit funkelt, ein warmer, gelber Farbton, der von Sonnenenergie durchdrungen ist. Ultimate Grey steht für solide und zuverlässige Elemente, die ewig Bestand haben und eine feste Grundlage bieten. Diese beiden unabhängigen Farben vereinen sich zu einer ambitionierten Farbpaarung, die tiefere Gefühle der Nachdenklichkeit mit dem optimistischen Versprechen eines sonnenverwöhnten Tages verbindet", erklärt Pantone seine Wahl für das kommende Jahr.

Cooles Duo

Fashionistas durchforsten ihre Garderoben am besten jetzt schon nach Teilen in diesen zwei Farbtönen und ordnen sie in der ersten Reihe ein! Der Grauton steht jedem Hautton und eignet sich für alle Lebenslagen: Vom Zoom-Meeting auf der Couch bis zur klassischen Büro-Mode für das Office-Comeback in einem hoffentlich coronafreien Jahr 2021. Das helle Sonnengelb macht Lust auf Sommer und Sonne und wird zweifelsohne die kommenden Frühjahrskollektionen dominieren.