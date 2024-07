Animal-Print: In diesen Trend-Bikinis PO-sieren die Stars

Die Stars sind diesen Sommer auf Style-Safari. Das Leoparden-Muster kommt auch bei Bikinis und Badeanzügen nicht aus der Mode. Demi Moore, Heidi Klum, Nazan Eckes und Ekateria Leonova zeigen uns, wie wir das Trendmuster für den Strand stylen.

Der Sommer ist im vollen Gange und der tierische Trend ist auch bei heißen Temperaturen ein echter Dauerrenner. Auch die Promis lieben den Leo-Print und tragen ihn diesen Sommer an Strand, Pool und See. Vom klassischen Triangle-Bikini (wie ihn Heidi Klum und Demi Moore lieben), bis hin zu modischen Crossover-Modellen (à la Nazan Eckes) und Bandeau-Tops (geliebt von Ekateria Leonova) ist für jeden Geschmack und jeden Figurentyp etwas Passendes dabei.

Demi Moore: Knapper Zweiteiler

Demi Moore hat auf Instagram ein Video von ihrem Familienurlaub in der Sonne geteilt. In dem Clip sieht man Moore zunächst in weiten weißen Cargo-Hosen und einem Tanktop, wie sie auf die Kamera zuläuft und dann darüber springt. Im nächsten Moment landet sie am Strand und trägt einen winzigen Bikini in Leoparden-Muster. Die Schauspielerin macht darin eine atemberaubende Figur. Auch die drei Töchter des Hollywoodstars Tallulah, Scout und Rumer Willis sind in knappen Zweiteilern zu sehen.

Heidi Klum: Leo-Partnerlook mit Tom

Heidi Klum zeigt sich im heißen Leo-Bikini auf einer Sonnenliege. Die 51-Jährige setzt dabei auf den Triangle-Schnitt aber verleiht dem Klassiker einen Twist. Bikinihose und -Oberteil sind mit einem Muschelsaum versehen, welche einen leicht verspielten Akzent setzen und den Zweiteiler zum Hingucker machen. Und auch für Männer eignet sich das Trendmuster bei der Badehose: Ehemann Tom Kaulitz macht es vor!

Nazan Eckes: Crossover-Bikini

Nazan Eckes sendet in dem Trendmuster sonnige Urlaubsgrüße. Das Unterteil ist auf dem Urlaubsschnappschuss der Moderatorin zwar nicht zu sehen, dafür macht das Top umso mehr her. Der Leoparden-Bikini mit Crossover-Trägern sieht nicht nur superstylisch aus, sondern bietet auch Halt und Komfort. Die trendy Sonnenbrille der Moderatorin macht ihren Beach-Look perfekt.

Ekaterina Leonova: Verspielter Strand-Look

Auch Ekaterina Leonova setzt am Strand auf das heiße Tiermuster. Die "Let's Dance"-Schönheit entschied sich für ein verspieltes Ensemble. Neben Leoparden sind auf ihrem Bikini auch Flamingos und Papageien zu sehen. Das Bandeau-Top schmeichelt ihrer Figur und ist ideal zum Sonnen!