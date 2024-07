× Berlin Fashion Week: Amira Pocher & Co. sorgen für Wow-Momente

Die Berliner Modewoche zieht vom 1. bis zum 4. Juli zahlreiche Modebegeisterte an - doch bei keinem Event nahmen so viele Stars in der ersten Reihe Platz wie bei der Marc Cain Show. Wir zeigen die Star- und Style-Highlights des Mode-Spektakels.

Wenn die deutsche Hauptstadt zur Fashion Week ruft, lassen sich die Stars und Sternchen nicht zweimal bitten. Bevor sie in den heiß begehrten Plätzen der Front Row Platz nehmen, stellen sie sich erst einmal selbst dem Blitzgewitter. Und dieses Jahr gab es vor allem bei der Marc Cain Show einiges zu sehen! Während Amira Pocher und Christian Düren ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich feierten, zeigten sich Hollywood-Stars in atemberaubenden Looks.

Star-Power bei der Berlin Fashion Week

Bei der Marc Cain Show in der Sansouci-Kolonnade in Potsdam turtelte Oliver Pochers Ex mit ihrem Neuen. Dienstagabend war es endlich soweit und das junge Glück machte seine Liebe öffentlich. Für den großen Auftritt wählte Amira Pocher einen grauen Zweiteiler mit tiefem Ausschnitt. Ihre neue Liebe Christian Düren erschien farblich abgestimmt in einem dunkelgrauen Anzug. Zusammen strahlte das Paar am Red Carpet um die Wette.

Neben ihnen nahm Rebecca Mir Platz. Das deutsche Topmodel bezauberte in einem Lila-Look. In dem Tweed-Ensemble aus Blazer, Crop-Top und Minirock machte die TV-Beauty eine atemberaubende Figur.

Aber auch internationale Stars ließen sich die Show nicht entgehen. Hollywood-Star Kelly Rutherford besuchte das Mode-Event in einem spektakulären Sommer-Look. Ihr cremefarbenes Seidenkleid mit Blumenmotiv passte perfekt zur edlen Show-Kulisse.

Auch Schauspiel-Kollegin Jessica Madsen reiste für Marc Cain nach Berlin. Der "Bridgerton"-Star strahlte in einem Glitzer-Zweiteiler und zog in der Front Row alle Blicke auf sich.

Doch nicht nur in der Star-besetzte erste Reihe, sondern auch auf dem Runway wurden neue Modetrends gesetzt. Klicken Sie sich durch die Highlights der neuen Spring/Summer 2025 Kollektion.