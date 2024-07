× Ambani-Hochzeit: Die Wedding-Looks der Promi-Gäste

Vergangenes Wochenende fand in Indien die wohl teuerste Hochzeit aller Zeiten statt: Anant Ambani, der Sohn des reichsten Mannes Asiens, heiratete Radhika Merchant. Die Hochzeitsfeierlichkeiten lockten auch zahlreiche Promis an und wurde zu einem Schaulaufen der internationalen Prominenz.

Die dreitägige Ambani-Hochzeit sorgte am Wochenende für jede Menge Aufsehen. Bereits im Vorfeld der Heirat sorgte die indische Milliardärsfamilie um Patriarch Mukesh Ambani für offene Münder. Monatelange Feierlichkeiten vor der Vermählung in Jamnagar und Europa kosteten Millionen.

Vom 12. bis 14. Juli war es nun endlich soweit: Anant Ambani und seine Braut Radhika Merchant gaben sich in Mumbai das Jawort. Mit dabei: Zahlreiche Stars und Sternchen, deren Luxus-Outfits der Braut beinahe die Schau stahlen.

Ambani-Hochzeit: Die Luxus-Looks der Stars

Von Priyanka Chopra bis zu den Kardashians - wir zeigen Ihnen die schönsten Wedding-Looks der Promi-Gäste:

Für die indische Schauspielerin Priyanka Chopra war die Hochzeit des Jahres ein Heimspiel. Gemeinsam mit Ehemann Nick Jonas zählt sie zu der starbesetzten Gästeliste. Priyanka glitzerte in einem Bralette und Maxirock in Gelb, Nick in einem lachsfarbenen Jackett.

© Instagram ×

Bei opulenten Festen sind natürlich auch die Hiltons nicht weit. Nicky Hilton erschien zusammen mit Ehemann James Rothschild bei der teuersten Hochzeit allerzeiten. Die Hotelerbin wählte ein silbernes Kleid, dass mit Glitzersteinen besetzt war. Dazu stylt sie ebenso funkelnden Schmuck. Ihr Ehemann hielt sein Outfit schlicht und schwarz. Bruder Barron Hilton wählte einen Look in Creme, seine Ehefrau Tessa erschien in einem roten Kleid mit Blumenmuster.

© Instagram ×

Beim Event des Jahres darf natürlich Kim Kardashian nicht fehlen. Zusammen mit Schwester Khloé strahlten die Reality-TV-Stars bei der Zeremonie in funkelnden Looks. Gemäß dem Anlass wählten die Kardashians indisch anmutende Zweiteiler. Kim erschien in einem roten Ensemble, Khloé in Gold.

© Instagram ×

Auch viele weitere Stars ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Mit dabei waren etwa auch der US-amerikanische Schauspieler und Wrestling-Star John Cena, Meta-Chef Mark Zuckerberg und Donald Trumps Tochter Ivanka.