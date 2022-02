Alle wollen Carries Fendi-Baguette!

Carries Kult-Bag aus dem "SATC"-Reboot ist ab sofort auch in Pink erhältlich.

"This is not a bag, it’s a Baguette!" – "SATC"-Fans wissen sofort, worum es sich bei diesem Zitat handelt. Die Rede ist von der "Baguette", die 1997 von Silvia Venturini Fendi entworfen wurde und durch "Sex And The City" Kult-Status erlangte. Denn Sarah Jessica Parker aka Carrie Bradshaw machte mit der kleinen, länglichen Tasche, die unter dem Arm getragen wird, die Straßen von New York unsicher. 2019 wurde die Baguette als Oversize- oder Mini-Bag und neuem Farbdesign neu aufgelegt. Erstmals zu sehen war diese neue Version in der "BaguetteFriendsForever"-Episode des Serien-Hits, in der Sarah Jessica Parker das berühmte Zitat ausruft: "This is not a bag, it's a Baguette!"



Jetzt auch in Pink erhältlich



Mit dem "SATC"-Reboot feierte die mit lilafarbenen Pailletten besetzte Baguette Bag ihr großes Comeback.Die funkelnde Tasche in 3D-Optik ist eine Neuauflage der Originalversion aus der Herbst/Winter-Kollektion 1999/00. In der 9. Episode überraschte uns Carrie mit einer pinken Version der Kult-Bag und genau diese ist ab sofort erhältlich! Aber es heißt schnell sein, denn die pinke "Baguette" ist bereits so gut wie vergriffen und nur noch mit viel Glück in den Boutiquen erhältlich.

© HBO ×

© HBO ×

© Fendi ×

Die Baguette-Tasche von Fendi mit Pailletten in Fuchsia um 3.300 Euro ist online bereits ausverkauft und nur noch mit viel Glück in Boutiquen erhältlich.