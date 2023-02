Alle Highlights der Kopenhagen Fashion Week

Kopenhagen hat sich in den letzten Jahren als eine der begehrtesten Mode-Metropolen Europas bewiesen. Wir zeigen die Highlights der dänischen Modewoche auf einem Blick.

Für Modeprofis, Fashion-Fans und ganz Social Media hat sich diese Woche alles um die skandinavische Modewoche gedreht. Vom 31. Jänner bis zum 3. Februar präsentierten 30 Marken ihre Kollektionen in Kopenhagen, darunter bekannte Größen wie Rotate Birger Christensen, Ganni und Stine Goya, aber auch kleinere Labels wie STAMM (der Gewinner des Zalando Sustainability Awards).

Vorreiter für das Thema Nachhaltigkeit

Der Nachhaltigkeits-Aktionsplan der Kopenhagen Fashion Week , der erstmals 2020 vorgestellt wurde, bedeutet, dass alle Marken welche ihre Kollektion präsentieren wollen, 18 nachhaltige Mindestanforderungen erfüllen müssen, die sechs Schlüsselbereiche abdecken: strategische Ausrichtung, nachhaltiges Design, intelligente Materialauswahl, gute Arbeitsbedingungen, Verbraucherengagement und Show Produktion. Nicht umsonst wird die Modewoche also als "Nachhaltigste Fashion Week" bezeichnet, und ist London, Paris, Mailand und New York in Sachen Umwelt einige Schritte voraus.

Die Fashion Show Highlights

Auch abseits des umweltfreundlichen Fokus hatte die Modewoche wieder viel zu bieten. Wir zeigen die top Auswahl unserer Show-Favoriten, welche diese Saison ganz sicher die Modetrends setzen werden.

