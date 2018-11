Victoria's Secret: Diese Engel sind dabei

Man kann von einem Generationenwechsel bei der „Victoria’s Secret Fashion Show“ sprechen. In den letzten paar Jahren haben sich immer mehr der legendären „Angels“ verabschiedet. Zuletzt legte die Brasilianerin Alessandra Ambrosio (37) ihre Flügel ab. Weniger glamourös ist die heiße Show, die am 8. November in New York steigt und ein paar Wochen später im Fernsehen läuft, deswegen definitiv nicht. Die neuen Stars der aufwendigen Dessous-Schau haben sich längst in Position gebracht.

Diashow VIctoria's Secret: Comebacks und Newcomer © Getty Images Zwei Jahre setzte Candice Swanepoel aus. Heuer ist die sexy Mami wieder dabei. © Getty Images Alessandra Ambrosio hat ihre Flügel letztes Jahr abgelegt. © www.pps.at Photo Press Service 2017 fehlte Gigi Hadid, weil sie kein Visum für China bekam. Jetzt klappt’s. © Getty Images Behati Prinsloo ist zurück aus der Babypause! © FilmMagic Läuft heuer zum 2. Mal: Bella Hadid © Getty Images Lily Aldridge ist heuer in der Babypause. © Getty Images Shanina Shaik läuft mit verletztem Arm. © Getty Images Nadine Leopold (24) läuft bereits zum zweiten Mal für „Victoria’s Secret.“ 1 / 8

Austro-Engel

Heuer wieder mit dabei: Nadine Leopold (24). Sie läuft dieses Jahr zum zweiten Mal für „Victoria’s Secret“ und trainiert seit Wochen hart für die Modeschau. Nadine ist die erste Österreicherin, der diese Model-Ehre zuteilwurde. Sie hat auf diesen Erfolg viele Jahre hingearbeitet. „Das war lange Zeit mein Ziel und ich bin so glücklich, dass mir diese Gelegenheit gegeben wurde“, sagt die Kärntnerin im Seitenblicke-Talk. „Victoria’s Secret“ hat Leopold viele Türen geöffnet und das will sie nutzen, um auch ihre nächsten Ziele zu erreichen: „Ich will mehr Magazin-Covers machen, in mehr Modeschauen laufen und eine Kampagne mit einer Marke, die ich liebe, machen. Ich will einfach weiter wachsen!“

© Getty Images



Star-Models

Den Catwalk teilt Nadine Leopold sich mit einigen der bekanntesten Namen des Business. Behati Prinsloo (30) und Candice Swanepoel (30) kehren aus der Babypause zurück. Die It-Models Kendall Jenner (22) und Gigi Hadid sind auch mit von der Partie. Letztere fiel 2017 aus, als die Show in China stattfand. Die 23-Jährige bekam kein Visum und musste daheimbleiben. Weitere Stars der Show: Adriana Lima, Toni Garrn, Shanina Shaik, Barbara Palvin und Sara Sampaio.

Das ungarische Topmodel Barbara Palvin modelt seit ihrem 13. Lebensjahr. Heuer ist die 25-Jährige wieder dabei.

© Getty Images

Wieder da! Die letzten fünf Jahre setzte Toni Garrn bei der Dessous-Show aus. Jetzt hebt sie wieder ab.

© Getty Images

Newcomerin

Der prominenteste Neuzugang der „Victoria’s Secret Fashion Show 2018“ heißt Winnie Harlow. Das kanadische Model, das unter der Krankheit Vitiligo leidet, soll bei der glitzernden Lingerie-Schau ein Zeichen für Diversität setzen. Als Winnie erfuhr, dass sie dabei ist, postete sie auf Instagram ein Video, in dem sie vor Freude Tränen vergoss. Vor dem Casting war die 24-Jährige so nervös, dass sie ihren Fahrer zweimal um den Block fahren ließ, um sich zu sammeln. Ihr Traum wurde wahr.

© www.pps.at Photo Press Service