Supermodel-Comeback in Paris

Die 90er-Jahre sind zurück - und mit ihnen auch die Supermodels. Obwohl diese Generation mit Gigi, Bella und Kendall durchaus starke Persönlichkeiten am Start hat, laden immer mehr Designer die Laufsteg-Ikonen der vergangenen Jahrzehnte zurück auf den Runway. Bei der heutigen Balenciaga-Show in Paris gab es ein Catwalk-Wiedersehen mit Helena Christensen. Die Dänin defilierte in einem paillettenbesetzten Overall und Killerheels über den Laufsteg. An ihrem Ohr glitzerte ein XXL-Skorpion.

Comeback mit 51 Jahren

Das letzte Mal sahen wir das dänische Model gemeinsam mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni und Cindy Crawford bei der mittlerweile legendären Versace-Show im Jahre 2018. Die zweifache Mutter gründetete nach ihrer Zeit in der Modelbranche das Magazin "Nylon" und führt ein eigenes Label sowie ein Antiquitätengeschäft in New York.

