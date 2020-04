Stylisher Mundschutz von Austro-Designerinnen

Mundschutz, but make it fashion! Egal ob traditionell oder futuristisch. Österreichs Designerszene hilft uns dabei, uns und andere zu schützen - und das mit einer Extraportion Stil!

1. Face Couture von Eva Poleschinski

Die Botschaft von Designerin Eva Poleschinski, die sie mit ihren Masken mitgeben möchte, ist „Farbe und Freude für diese turbulente Zeit“. Ihr kreativer Mund-Nasen-Schutz (MNS) besteht aus zwei Lagen. Die Unikate sind telefonisch und online zu bestellen. Der Preis liegt bei 50 Euro, 10 Euro davon gehen an Pink Ribbon. Infos unter evapoleschinski.at

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ab morgen Schutzmaskenpflicht ???? #protectyourself #protectothers #staycalm #stayhome #covid19 #masken #schutz #teamoesterreich #teamworld Ein Beitrag geteilt von Eva Poleschinski (@evapoleschinski) am Mär 31, 2020 um 3:04 PDT



2. Gloriette

Geschäftsführer Peter Hofer sichert mit der Produktion von Masken auch die Arbeitsplätze seiner 100 Mitarbeiter des heimischen Blusen- und Hemdenunternehmens. Erhältlich im Onlineshop gloriette.shop

3. Callisti Couture

Die österreichische Modemacherin Martina Mueller-Callisti steht für exklusive Schnitte und labeltypische Prints, meist in gedeckten Farben. Ihre waschbare Masken der Kollektion für Frauen und Männer kosten je 25 Euro, zu bestellen bei callisti.at.

4. Michel Mayer

Stay safe and stylish – lautet die Devise von Austro-Designerin Michel Mayer. Bei ihren Mund-Nasen-Schutz-Desgins verwendet sie Stoffe ud Materialien aus ihrer aktuellen Spring/Summer-Kollektion. Modelle aus Baumwolle um 15 Euro, die aus buntem Mesh um 25 Euro unter office@michelmayer.at.

5. Mothwurf MNS

Die Masken von Mothwurf werden aus lagernden Stoffen des österreichischen Modeunternehmens gefertigt – hier präsentiert von Designerin Anna-Katharina Mayer – und können online unter shop.mothwurf.com geordert werden.

6. La Hong schützt und tut Gutes

An uns und unsere Gesundheit denken, dabei spielt die Positivität des Denkens eine bedeutende Rolle“, so Designer Nhut La Hong und geht mit gutem Beispiel voran. Auf You Tube findet sich Anleitungen, wie man Masken näht, er selbst unterstützt damit das St. Anna Kinderspital. Anfragen an office@lahongnhut.com.