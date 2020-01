So trägt man jetzt Schuhe zur Hose

Auf den ersten Blick mag dieser Look befremdlich wirken, doch wie immer bei Trends, tritt ab einem gewissen Zeitpunkt der "Mere Exposure Effekt" ein: Desto öfter wir etwas sehen, umso mehr freunden wir uns damit an. Als modische Vorwarnung - oder auch Einstimmung - für die kommende Saison dürfen wir ihnen den neuen Riemchen-über-Hose-Trend vorstellen. Größter Fan des Looks: Bloggersuperstar Caro Daur, die ihre Hosenbeine neuerdings gerne mit Sandalenriemen am Knöchel fixiert.

© Getty Images

Debüt auf dem Laufsteg

Auslöser für den Micro-Trend war die Frühjahrs-Kollektion von Bottega Veneta, wo Sandalenriemen zum ersten Mal über das Hosenbein geschnürt wurden. Seitdem ist der Look zu einem Blogger-Favoriten avanciert, der uns in dem kommenden Monaten mit Sicherheit mehrmals begegnen wird - vielleicht sogar auf den Straßen Österreichs.

© Getty Images