So sehen die neuen Post-Uniformen aus

Im Sommer 2017 stellte die Post gemeinsam mit Marina Hoermanseder neue Uniformen vor, nun geht die Zusammenarbeit in die Verlängerung. Am Donnerstaf wurden die Dienstbekleidung für die 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post in der Zustellung, im Filialnetz und in der Transportlogistik vorgstellt. Der Austro-Designerin entwarf funktionelle Uniformen mit klarer Formensprache und modernen Details. Auf den T-Shirts, Halstüchern und Krawatten finden sich die Hoermanseder-typische Schnalle und ihr Herzschlag-Logo, aber auch Post-Stempelabdrücke aus allen Bundesländern sowie das Post-Logo.



© Österreichische Post AG

Cool und fair

Zum Einsatz kamen klimaregulierende Materialien aus fairer und nachhaltiger Herstellung. „Für mich persönlich war es aufregend, während des Design-Prozesses hautnah zu sehen, wie wichtig klimaregulierende, hochwertige Materialien und perfekte Schnittführung für den Tragekomfort und die Widerstandsfähigkeit einer Uniform sind. Basierend auf diesen Erfahrungswerten haben wir ein Design entwickelt, das den Ansprüchen des Arbeitsalltags gerecht wird und meine Handschrift trägt. Und darauf bin ich stolz", so Marina Hoermanseder.

© Österreichische Post AG

Um zu gewährleisten, dass die Bekleidung im Arbeitsalltag perfekt funktioniert, wurden von August 2017 bis Mai 2018 Tragetests durchgeführt. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Uniformen mit stolz repräsentieren – bei der Gestaltung war es uns auch besonders wichtig, dass sie das neue Outfit gerne tragen und sich darin wohlfühlen“, so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post.