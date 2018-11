Sie trägt heuer den Fantasy-Bra

Die Katze ist aus dem Sack: Elsa Hosk wird heuer zum ersten Mal den Fantasy Bra bei der Victoria's Secret-Show tragen. Das schwedische Model präsentierte gestern den 1 Million Dollar teuren BH, welcher dank Swarovski-Steinbesatz zum Funkeln gebracht wird. Nach Tyra Banks, Heidi Klum, Adriana Lima oder Alessandra Ambrosio wird heuer dem 29-jährigen Model die Ehre zuteil, im Deluxe-BH über den Laufsteg zu schweben. Am 2. Dezember wird die Victoria's Secret-Show ausgestrahlt. Diesmal findet das Unterwäsche-Spektakel wieder in New York statt.

Dieses Jahr wartet der amerikanische Wäschehersteller mit einer besonderen Überraschung für die Kunden auf: Um rund 250 Dollar wird man sich einen BH kaufen können, der dem Fantasy Bra ähnlich sieht. Die leistbare Version ist ebenfalls mit Swarovskisteinen besetzt und ist ab Ende November in den Stores erhältlich.