MQ Vienna Fashion Week findet statt

The Fashion Show must go! Gute Nachrichten für Österreichs Modebranche: Die MQ Vienna Fashion Week findet heuer ab dem 7. September statt, wenngleich in kleinerem Rahmen. Die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank lassen die Frage noch offen, in welcher Form das Mode-Event in diesem Ausnahme-Jahr über die Bühne gehen wird. Fix ist aber die Teilnahme von Designerin Sabina Karner, die ihre neue Kollektion über den Laufsteg im Wiener Museumsquartier schicken wird.

Kampagne

Für das Kampanensujet wurde Model Aishat Gina in einem Look von Moulham Obid vom Star-Fotografen Markus Morianz in Szene gesetzt.