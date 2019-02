Harper Beckham ist Anna Wintours Mini-Me

Wenn Mama Victoria ihre neue Kollektion auf den Laufsteg schickt, versammelt sich traditionellerweise die gesamte Beckham-Familie in der Front Row: Papa David, Brooklyn, Cruz, Romeo und natürlich der kleine Fahion-Star Harper. Die 7-jährige Tochter der Designerin und des Fußballstars beweist schon jetzt, dass Stil keine Frage des Alters ist. Mit ihrem neuen Bob-Haarschnitt ging sie glatt als Anna-Wintour-Kopie durch. Die Vogue-Chefin saß praktischerweise gleich daneben. Mit Sicherheit ist ein Ferialpraktikum bei der Modebibel als Teenager bereits unter Dach und Fach!

Beckham triumphierte in London

Seit letzter Saison zeigt das Ex-Spice-Girl ihre Kollektionen bei der Londoner Fashion Week. Diesmal präsentierte sie für den kommenden Herbst einen Mix aus Erdtönen und signalroten Keypieces - wie immer in klaren Schnitten und an die 70er-Jahre gemahnenden Silhouetten. Ein besonderer Hingucker: Die Peeptoe-Boots in Tomatenrot.

