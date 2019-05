H&M und Netflix machen gemeinsame Sache

Die Vorfreude der Fans der Serie "Stranger Things" ist groß - nicht nur auf die 3. Staffel, sondern auch auf die H&M-Kollektion zum Netflix-Hit. Die Kollektion beinhaltet T-Shirts sowie Tops mit Prints, Shorts, Badeanzüge und Accessoires für die Poolsaison, inspiriert vom dem legendären Stil der 80er Jahre, welchen die Show wieder aufleben lässt. Kreiert wurden die Pieces vom H&M's Designteam in Kollaboration mit Netflix. Fans der Serie werden es sofort erkennen: Die Stücke spiegeln die Farbpalette von Stranger Things wider – Schwarz, Rot und Weiß sowie Fuchsia Pink und Petrol. *Spoiler Alert: Einige Kleidungsstücke der Kollektion werden in der TV-Serie vorkommen und das Logo von Stranger Things wird auf mehreren Kleidungsstücken sowie Accessoires zu sehen sein.



Storyline der 3. Staffel gab Design-Impulse



Geshootet wurde die Kampagne mit Dacre Montgomery, welcher Billy Hargrove in Stranger Things spielt. „Als das H&M Designteam zum ersten Mal mit der Crew von Stranger Things in Kontakt trat, erzählten sie uns alles rund um die Storylines der dritten Staffel. Es ist der Beginn des Sommers 1985 und viele der Episoden spielen sich bei dem Hawkins Community Pool, wo Dacre Montgomerys Charakter Billy als Rettungsschwimmer arbeitet, ab. So war für uns klar, dass sich die Kooperation zwischen H&M und Netflix um die lässigen und entspannten Sommertage am Pool drehen soll", so Emily Bjorkeheim, Head of Design DIVIDED. Ab 23.05.2019 ist die Capsule Collektion in den H&M Stores sowie online erhältlich.