Giorgio Armani: Stille Eleganz im leeren Teatro

Das Coronavirus hat die ausklingende Modewoche in Mailand überschattet. Giorgio Armani reagierte prompt auf das drohende Risiko und entschied sich, seine Kollektion für den kommenden Herbst unter Ausschluss des Publikums zu halten. Die Show fand vor geschlossenen Türen statt und war ausschließlich online zu sehen.

Samt und Seide

Es muss eine außerweltliche Stimmung im Teatro Armani geherrscht haben, als die Absätze der Models auf den spiegelglatten Runway trafen. Im Rahmen dieses intimen Defilees ohne Publikum kamen völlig neue Qualitäten des Dispositivs zum Vorschein. Armani kontrastierte fließende Silhouetten mit starken Schulten, kombinierte Seide mit Samt und Lack am Schuhwerk. Von floraler Ornamentik über den Hahntritt bis zu Pixeln reichte die breite Palette an Prints in Fuchsia, Blau und Grau. Selbst über den Bildschirm kam das Spiel der unterschiedlichen Texturen prachtvoll zur Geltung. Zum Abschluss schickte Armani als Zeichen der Solidarität eine paillettenbesetzte Hommage an China auf den Runway, bevor er sich von dem Publikum des Live-Streams verneigte.

© GIORGIO ARMANI