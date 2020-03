Fashion Week: Powerlook bei Givenchy

Die Gäste des Modehauses Givenchy legten am Sonntagabend eine kleine Reise zurück, um die neue Herbst-/Winterkollektion zu sehen. Die Show lief am hinteren Ende des Pariser Bois de Boulogne, im Hippodrome de Longchamp. Am Ort angekommen wurden sie mit harten Technobeats und Absinth begrüßt. Entsprechend hart war auch der Look, den die Clare Waight Keller diesmal vor Augen hatte.

Diashow Givenchy Paris Fashion Week Fall/Winter 2020/21 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 8

× Givenchy Paris Fashion Week Fall/Winter 2020/21

Oversize-Look

Die britische Designerin ließ sich von unnahbaren Arthouse-Heldinnen inspirieren ließ. Gleich zu Beginn schickte sie eine Reihe echter Poweroutfits über den Laufsteg wie zum Beispiel schicke Mantelkleider mit voluminösen Ärmeln oder Oversize geschnittene Anzüge mit betonten Schultern. Überdimensionierte, schwarze Schlapphüte und futuristische XXL-Visierbrillen verdeckten die Augen der Models und selbst fließenden, femininen Kleidern verpasste die Designerin eine dominanten Touch durch die langen Lederhandschuhe, die bis hoch über die Ellbogen gingen. Keller propagiert keine perfekte Schönheit, die Proportionen sind teilweise übertrieben, aber genau das macht die Eleganz ihrer Entwürfe aus. Im Publikum saß u.a. "Game of Thrones" Star Maisie Williams.