Die coolsten Streetstyles der Berlin Fashion Week

Während in Paris die aktuellen Männermode-Kollektionen gezeigt werden, gibt es in Berlin eine Trendvorschau für den kommenden Herbst. Und wo ein Laufsteg, dort tummeln sich bekanntlich die Blogger. Sie präsentierten ihre Lieblings-Ensembles und warfen sich auf den Straßen Berlins in Pose. Weiterhin gilt in Sachen Mode ein "anything goes": es wird nach Lust und Laune kombiniert, Farb-Clashes und Stilbrüche inklusive. Wir haben die stärksten Looks - mitunter durchaus alltagstaugliche - gesammelt und als kleinen Style-Guide zusammengefasst. Klicken Sie sich durch.

Diashow Berlin Fashion Week - Street Styles © Getty Images Mandy Bork © Getty Images Gitta Banko © Getty Images Wana Limar © Getty Images Sonia Lyson © Getty Images © Getty Images Sarah Brandner © Getty Images Alexandra Lapp © Getty Images Sonia Lyson © Getty Images Lisa Hahnbueck © Getty Images Anna Schürrle © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 19

Fashion-Monat ist eröffnet

Kommende Woche werden in Paris die Haute-Couture-Kollektionen vorgestellt, dann reist der Modezirkus nach New York, wo die Ready-to-Wear-Wochen ihren Anfang nehmen. Der Termin für die nächste Ausgabe der Fashion Week in Berlin steht auch schon fest: Von 29. Juni bis 1. Juli werden die Trends für die Frühling/Sommer-2021-Saison an der Spree vorgestellt werden.