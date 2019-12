Der traurigste Mode-Abschied des Jahres

Der Februar 2019 wurde von einer der traurigsten Nachrichten des Jahres überschattet: Modezar Karl Lagerfeld (85) hat am 19. 2. den Kampf gegen sein Krebsleiden verloren. Die Modewelt stand still. Wenn auch nur einen kurzen Moment, denn „The Show must go on“. Bedeutete in diesem Fall eine der wohl emotionalsten Modeschauen von Chanel, die im Pariser Grand Palais jemals über die Bühne ging. ­Unter der Regie von seiner Nachfolgerin Virginie Viard (57) nahmen am 5. März seine Musen und stetigen Wegbegleiter Abschied.

Abschied von einer Legende

Fest steht, der Maestro hat in über sieben Dekaden Modegeschichte geschrieben. Er führte auf eine gefühlvolle und inspirierende Art und Weise die Ära der Chanel-Gründerin Gabrielle „Coco“ Chanel fort. Nebenbei zeichnete er als Kreativdirektor vom römischen Fashionhaus Fendi verantwortlich. Und begeisterte die Massen mit seiner eigenen Linie.

