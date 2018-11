Darum hat Gisele Bündchen als Engel gekündigt

Von 1999 bis 2006 gehörte Gisele Bündchen zur Engels-Riege des Wäscheherstellers Victoria's Secret. Ihr plötzliches Aus sorgte damals für Schlagzeilen. In ihrem neuen Buch "Lessons" beschreibt sie die Hintergründe für ihre Kündigung: "In den ersten fünf Jahren war ich selbstbewusst genug, in Unterwäsche zu modeln. Mit der Zeit wurde ich aber immer unsicherer und mir behagte nicht, den Runway in einem Bikini oder einem String entlang zu laufen und dabei fotografiert zu werden." Zum Schluss bat sie die Stylisten um Flügen und andere Kostümierungen: "Gib mir einen Schweif, ein Cape, Flügel - bitte, irgendwas, das mich ein wenig bedeckt".

Vorzeige-Engel: Gisele Bündchen arbeitet 7 Jahre lang für Victoria's Secret

Das Los entschied über ihren weiteren Karriereweg

Die finale Entscheidung, die Flügel an den Nagel zu hängen, überließ sie dann dem Schicksal. Sie schrieb ein "Ja" und "Nein" auf zwei Papiere und folgte dem Los: "Ich knüllte zwei Blätter Papier zusammen und warf sie in eine leere Teetasse. Ich schloss meine Augen und fasste einen Entschluss: Egal welches Papierstück ich ziehen würde, es würde die richtige Entscheidung für mich sein." Und das Schicksal wollte, dass sie kündigt: ",Nein‘ war die Antwort, die ich unterbewusst hören wollte, die auch mein Körper hören wollte und die er mir tagelang nahe legte."

Rein aus wirtschaftlicher Sicht war die Entscheidung mit großen finanziellen Einbußen verbunden. Damals machten ihre Gagen von Victoria's Secret in etwa 80% ihrer Einnahmen aus. "Ich war sehr dankbar für die Möglichkeiten und die finanziellen Sicherheit, die mir das Unternehmen bot, aber ich war zu diesem Zeitpunkt an einem anderen Punkt in meinem Leben angelangt und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich dort weiterarbeiten wollte". Trotz ihres Aus als Dessousengel war Gisele Bündchen weitere 10 Jahre das bestbezahlte Model der Welt. Erst 2016 wurde sie von Kendall Jenner entthront.

