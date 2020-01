Berlin Fashion Week: Marina Hoermanseder wird nachhaltig

An der Klimathematik für kein Weg vorbeg, auch die internationalen Runways nicht. Bei der Berliner Modewoche setzen heuer viele Designer ein Zeichen für Nachhaltigkeit und satteln auf recycelte Materialien um. Marina Hoermanseders Kollektion für den Herbst/Winter 2020 markiert ein Umdenken in ihrem Schaffen: Auf zu grünen Ufern! Bereits das Setting der Show stimmte auf die Bio-Wende in ihrem Schaffen hin: Hunderte Pflanzen säumten die Runway-Kulisse. Hoermanseder schickte ihre skulpturalen Looks in Pink, Schwarz, irisierenden Farbschattierungen – und natürlich auch Grün! – auf den Laufsteg. Volants, Gürteldetails, Schnallen bildeten den Kontrast zu den sportiven Stücken wie Hoodies und Nici-Jogginghosen.

Strap-Skirt aus Ananasblättern

Ein Novum: Den Gürtelrock, welcher die Designerin berühmt machte, ist ab sofort auch in veganem Leder aus Ananasblättern erhältlich. Ein Model hielt ein Schild mit der Aufschrift "My skirt ist made out of Pineapple" (auf Deutsch: "Mein Rock wurde aus Ananas gefertigt") in die Höhe und präsentierte die nachhaltige Alternative zum Lederrock. Die Designerin wurde vom Publikum für ihre Öko-Ambitionen beklatscht.

