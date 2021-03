CCC bringt uns mit der aktuellen Kollektion in Frühlingsstimmung und peppt unsere Frühlingslooks mit farbigen Akzenten auf.

CCC überzeugt immer wieder mit einzigartigen, modischen Kollektionen für jeden Anlass und jeden Style. Was darf man sich also von der aktuellen Frühlingskollektion erwarten?

Farbenfreudige Frühlingsstyles

Der Frühling bringt Farbe in die Schuhregale. CCC hat die optimalen Frühlings-Styles für jeden Typen mit der New Romantics-Kollektion von Jenny Fairy. Zarte Pastellfarben sorgen für verspielte romantische Looks, während knallige Styles all jene überzeugen, die richtige Statement-Pieces suchen. Einige Produkte sind außerdem vom Retro-Style inspiriert, was sie zu zeitlosen Fashion-Begleitern macht. Um sie ins Jahr 2021 zu holen, wurden diese mit Trendfarben wie Limettengrün, Lila, oder Gelb aufgepeppt. Zusätzlich macht die aktuelle Frühlingskollektion auch gleich Vorfreude auf den Sommer, denn die offenen Mules in jeglichen Farben bringen uns in Sommerstimmung. Eines ist klar: die neue Kollektion von CCC ist mindestens so schön wie ein frühlingshafter Blumenstrauß.

Diashow: CCC Frühlingskollektion 1/5 © CCC

2/5 © CCC

3/5 © CCC

4/5 © CCC

5/5 © CCC

CCC Frühlingskollektion ×

Stylische Schuhe als Schlüsselelement für jedes Outfit

Modische Schuhe sind bekannterweise der wichtigste Bestandteil von jedem Look. Doch nicht nur das Design, sondern auch die richtige Passform und die Qualität der Schuhe sind essentiell. Bei der Wahl der Schuhe sollte man daher nicht nur nach Design, sondern auch nach Komfort entscheiden. Schuhe, die sowohl dem aktuellen Trend entsprechen, als auch einen hohen Tragekomfort aufweisen, finden Sie bei CCC!

Neben Schuhen kann man bei CCC auch diverse Accessoires und Zubehör für Kleidung und Schuhe entdecken, welche optimal mit den Schuhen von CCC kombinierbar sind.

Die neusten Kollektionen von CCC finden Sie immer online! Jetzt stöbern und Ihren Lieblingsschuh für einen farbenfrohen Frühling finden!