„Ich lüge mein Kind nicht an“, könnten Sie sagen und jeder Einzelne würde zustimmend nicken. Natürlich, Sie könnten Ihrem Kind sagen, dass das Christkind nur eine Erfindung ist und der Weihnachtsmann aus der Coca-Cola-Werbung entspringt. Dass Rudolf ein Rentier ist, aber nicht fliegen kann und seine Nase leuchtet auch nicht. Sie könnten erklären, dass es an Weihnachten Geschenke gibt, aber von Mama und Papa. Nicht von einem Baby mit Heiligenschein und Engelsflügeln. Und dann würden Sie langsam den erloschenen Glanz in den Augen Ihres Kindes sehen. Ja, die Wahrheit tut manchmal weh.

Aber auch darüber würde Ihr Kind hinwegkommen und Weihnachten fortan als das sehen, was es eben ist: Ein Familienfest mit Geschenken und Baum. Innerhalb der Familie funktioniert diese Logik. Aber nicht in einem größeren Kontext, nicht in unserer Gesellschaft. Wenn das Kind in den Kindergarten kommt und alle erzählen, was das Christkind gebracht hat. Wenn das Kind in der Grundschule sieht, wie alle an ihren Briefen an das Christkind schreiben und über das Kuvert ganz viel Glitzer streuen. Dann, ja dann bricht das kleine Kinderherz. „Wieso kommt das Christkind zu allen Kindern nur zu mir nicht?“ Vergessen ist dann die mütterliche Erklärung, wie weggeblasse die zuvor verstandene Logik. Nicht nur die Kinder, ja auch die Erzieherinnen, Kindergarten-Betreuer und Mamas von Freunden glauben nämlich an das Christkind.