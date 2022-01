Weniger Scheidungen als vor der Pandemie

EU-Bürger sparen immer mehr Die Krise lässt die EU-Bürger sparsamer werden: Im ersten Quartal 2009 stieg die Sparquote der Haushalte innerhalb der EU und der Euro-Zone im Vergleich zum letzten Quartal 2008 weiter an, teilte die EU-Statistik-Behörde Eurostat mit. Konkret stieg die Quote EU-weit auf 13,8 Prozent, nach 12,3 Prozent im letzten Quartal. In der Euro-Zone wurde ein Anstieg auf 15,6 (14,9) Prozent beobachtet.