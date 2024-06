Schwanger? Lena Gercke heizt Gerüchte um Baby Nr. 3 an

Ist Lena Gercke etwa wieder schwanger? Auf Instagram postete das Topmodel nun ein Video, das Fans als Hinweis für Baby Nr. 3 interpretieren...

18 Jahre ist es bereits her, dass Lena Gercke die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewann. Doch mittlerweile ist die deutsche Beauty längst nicht mehr "nur" Model, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin, Influencerin und nicht zuletzt auch Mama. Mit ihrem Partner Dustin Schöne hat die 36-Jährige zwei Töchter, Zoe wurde im Juli 2020 geboren, und im Dezember 2022 folgte Lia. Doch zwei Kinder sind möglicherweise noch nicht genug. Erst kürzlich postete das Model ein Video, das bei ihren Fans für wilde Spekulationen über eine dritte Schwangerschaft sorgt.

Dustin Schöne und Lena Gercke sind seit April 2019 liiert. © Getty Images ×

Ist Lena Gercke schwanger?

Bevor Lena Gercke das besagte Video auf Instagram postete, teilte sie eine Story aus dem Flugzeug auf dem Weg nach Hause vom Familienurlaub auf Kreta. In dieser Story, unterlegt mit melancholischer Musik, filmt sie sich selbst, während sie ihre jüngere Tochter Lia in einer Trage hält. "Ich werde richtig sentimental, wenn ich dieses Video sehe, weil es wahrscheinlich das letzte Mal war, dass ich sie in der Trage habe", schrieb sie dazu. Weiterhin bemerkte sie: "Sie werden einfach viel zu schnell groß." Nur wenige Stunden danach, postete sie ein Video, dass bei ihren Fans für Aufsehen sorgt.

Auf den ersten Blick wirkt das Video unauffällig. Im heißen Beach-Look tanzt Lena Gercke fröhlich zum 90ies-Hit "All That She Wants" von der Band "Ace of Base". Doch bei genauem Hinhören fallen die Lyrics auf: "All that she wants, is another baby, yeah!" (übersetzt: "Alles, was sie will, ist ein weiteres Baby"). Der eingängige Refrain wiederholt sich immer wieder, während das Topmodel ausgelassen dazu tanzt.

Doch Fans fragten sich sofort, ob die Lyrics nur ein Zufall waren, oder ob dahinter eine versteckte Botschaft steckt. Eine Followerin kommentierte: "Another Baby??" und fragte, ob das Video eine Ankündigung einer dritten Schwangerschaft sei. Ein Babybäuchlein ist allerdings noch nicht zu erkennen.

Drittes Baby soll Sohn werden

Lena Gercke selbst hat sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert. Wie sie allerdings neulich in einem Interview mit der "Gala" erzählte, schließt sie ein drittes Baby nicht aus. In dem Interview sprach sie über ihren neuen Alltag als Mama von zwei Kindern: "Es ist eine Belastungsprobe, man kommt an seine persönlichen Grenzen." Doch trotz der neuen Hürden, wünscht sie sich nach zwei Töchtern vielleicht auch einen Sohn: "Warum nicht? Vielleicht bekommen wir irgendwann einen. Ich lasse alles offen. Ich lasse Dinge generell gerne auf mich zukommen", erklärte sie.