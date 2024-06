Irene Muller im Talk über Kinderwagen und die Bedürfnisse junger Eltern

Seit 2004 erzeugt Joolz Premium-Kinderwagen für junge Eltern. Marketing und Brand Directorin Irene Muller über die Firmenphilosophie, Elternschaft und Top-Produkte.

Ein wirklich guter Kinderwagen muss viel können. Wer weiß das am besten? Eltern – und ihnen hört der niederländische Premium-Kinderwagen-Hersteller Joolz genau zu. Dies beweist man nicht nur mit vielseitigen Modellen für Stadt und Land sowie für ganz kleine oder schon etwas größere Kinder, sondern auch in der Kommunikation mit der Zielgruppe: Joolz zeigt, wie das Leben mit kleinen Kindern wirklich aussehen kann – und begeistert mit Ehrlichkeit und Humor.

Im Interview spricht Marketing- und Brand Director Irene Muller über Kinderwagen und die Bedürfnisse junger Eltern.

Irene Muller ist Marketing und Brand Directorin bei Joolz und selbst Mutter. © Nadine van der Wielen, Joolz ×

Könnten Sie die Philosophie von Joolz kurz erklären?

Irene Muller: Joolz ist eine Premium-Kinderwagenmarke, bei der wir der festen Überzeugung sind, jungen Eltern beizustehen, damit sie auf die Realitäten der Elternschaft bestmöglich vorbereitet sind. Wir machen das mit Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Humor, damit Eltern sich während dieser unglaublich schönen Achterbahnfahrt, die das Leben einer jungen Familie so mit sich bringt, sicher und wohl fühlen.

Wie kamen Sie zu dieser Sichtweise?

Muller: Nun, wir tauschen uns während der Produktvalidierung und Konsumentenforschung ständig mit jungen Eltern aus. Dabei haben wir herausgefunden, dass frischgebackene Eltern das Bedürfnis nach Unterstützung und Sicherheitsgefühl im Leben mit einem kleinen Baby haben. Die Welt junger Eltern ist voller Erwartungen, wie das Leben als Familie aussehen soll. Das kann die Selbstwahrnehmung beider Eltern beeinflussen und gesellschaftliche Normen können zu großem Druck und einem idealisierten Bild von Elternschaft führen.

Dachten Sie am Anfang, dieser neue Ansatz ist riskant?

Muller: Eigentlich fanden wir es überhaupt nicht riskant. Wir sind alle selbst Eltern und wir sind einfach ehrlich. Wir wissen, wie es ist und es ist nicht immer ein Spaziergang. Wir haben unsere Sichtweise durch umfassende Verbraucherforschung gestützt und wenn man die positiven Zahlen unserer Kommunikationskampagne und die langfristige kommerzielle Auswirkung betrachtet, haben wir, denke ich, die richtige Entscheidung getroffen.

Durchdachtes Design für alle Lebenslagen: Der Joolz Day5 macht Eltern und Kinder glücklich © Joolz ×

Was hätten Sie rückblickend gerne über Elternschaft gewusst, bevor Sie Mutter wurden?

Muller: Vieles! Ich hätte nicht gedacht, dass man für so lange Zeit so wenig Schlaf bekommt, dass es sich anfühlt wie Ausschlafen, wenn man um 7.30 Uhr aufwacht, dass deine Beziehung wirklich stark sein sollte, um die Herausforderungen der Elternschaft zu meistern. Dass es ein 24/7-Job ist und du nie Urlaub hast. Apropos Urlaub, ich wusste nicht, dass das völlig anders sein würde. Dass es so viele Wachstumsschübe, Krankheiten, Anforderungen und so viel Gekicher gibt. Dass es so viele Meinungen und Urteile anderer gibt. Von anderen Eltern, aber auch Lehrer:innen, Ärzt:innen etc. Und: Dass jede Phase der Elternschaft ihre eigenen Herausforderungen hat. Ich habe zwei Kinder, die 14 und 15 Jahre alt sind, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es einen Punkt im Leben gibt, an dem sie es vorziehen, mich nicht länger um sich zu haben… Derzeit wollen sie die Welt selbst entdecken und „glauben“, sie brauchen meine Hilfe nicht mehr. (seufzt)

Was sind die wichtigsten Anforderungen an einen Kinderwagen?

Muller: Ja, sprechen wir über Kinderwägen! Jeder Mensch ist anders, daher sind auch die Bedürfnisse der Eltern unterschiedlich. Wir haben verschiedene Kinderwägen für die Bedürfnisse aller Eltern in unserem Portfolio. Aber der gemeinsame Anspruch aller Eltern ist: 1. Komfort und Sicherheit, 2. Bequemlichkeit und 3. Vielseitigkeit. Diese Kombination gibt jungen Eltern die Sicherheit, die richtige Kinderwagen-Wahl getroffen zu haben.

Wie wichtig ist die Ästhetik eines Kinderwagens?

Muller: Das Design stand schon immer im Mittelpunkt des Joolz-Portfolios, denn es ist ein wichtiger Anreiz für Eltern, unser Produkt zu kaufen. Das bedeutet, wir legen den Fokus auf die richtigen Details und das Handwerk, fließende Übergänge und wir bieten ästhetische Eleganz und hohe Qualität bei den Materialien. Das alles zusammen ergibt ein klares Design, luxuriöses Gefühl und besten Komfort.

Der Joolz Geo3 für Zwillinge sorgt für doppelte Freude und einen einfachen Alltag © Joolz ×

Vielen Eltern ist Nachhaltigkeit wichtig. Wie erfüllt Joolz diese Standards?

Muller: Ich sehe es als unsere Pflicht, mit unserer Marke, die so untrennbar mit „neuem Leben“ verbunden ist, einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Welt für die neue Generation zu leisten. Das bedeutet beispielsweise, dass jeder Zugang zu einem Kinderwagen von Joolz haben sollte, ob neu, gebraucht oder generalüberholt.

Darüber hinaus haben wir das Ziel, unsere CO2-Emissionen pro Kinderwagen bis 2025 um mindestens 30 Prozent zu reduzieren. Alle aktuellen Initiativen bringen uns diesem Ziel 60 Prozent näher, aber zusätzlich brauchen wir branchenweite Initiativen, um einen wirklichen Wandel zu erreichen, was den Gebrauch von recyceltem Aluminium beinhaltet. Nachhaltige Materialien, Stoffe und Produktionsprozesse sind ständig in Entwicklung. Jeden Tag arbeitet Joolz an neuen Initiativen wie der Kollektion von Kinderwägen mit Stoffen aus recycelten Plastikflaschen, Bio-Baumwolle und umweltfreundlichen Beschichtungen.

Wie lange braucht die Entwicklung eines neuen Kinderwagens?

Muller: Drei bis vier Jahre.

Wie viele Menschen sind beteiligt?

Muller: Das gesamte Unternehmen mit über 100 Angestellten ist in die Markteinführung eines neuen Kinderwagens involviert. Es beginnt damit, das richtige Kundenbedürfnis zu finden und ein starkes Angebot zu entwickeln, mit dem dieses Bedürfnis erfüllt werden kann. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit unseren Designexperten und unserem Produktmarketing. Der Schlüssel liegt für Joolz darin, verbraucherorientierte Produkte zu entwickeln. Das heißt, bei allem, was wir machen, denken wir an unsere Eltern. Wenn das Produkt bereit zur Markteinführung ist, kommen unsere anderen Abteilungen ins Spiel und entwickeln die Kampagne zum Launch und den Verkauf des Produkts über unser breites internationales Einzelhandelsnetzwerk. Unser Vertrieb verschifft die Produkte anschließend an die richtigen Orte. Das ist eine sehr ganzheitliche Herangehensweise, bei der jeder seine eigene Rolle hat.