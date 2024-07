Hailey Bieber gibt zu: Sie wollte Schwangerschaft nicht verstecken

Hailey und Justin Bieber gaben die Schwangerschaft im Mai auf Instagram bekannt - mit einem romantischen Video und mehreren Fotos. In einem Interview verriet das Model nun, warum sie ihre Schwangerschaft nicht wie viele andere Stars geheim halten wollte.

Bald ist es so weit: Hailey und Justin Bieber erwarten ihr erstes Kind. In einem Interview mit dem "W"-Magazin spricht die 27-Jährige jetzt über ihre erste Schwangerschaft.

Hailey Bieber wollte ihren Babybauch nicht verstecken

Sie habe ihre Babykugel sechs Monate lang verbergen können, da sie "für eine lange Zeit klein blieb". Wie hat sie es geschafft? Sie trug "große Jacken", bevor sie und ihr Ehemann, Sänger Justin Bieber, 30, die Schwangerschaft im Mai auf Instagram bekannt gaben. "Ich hatte wirklich keinen Bauch, bis ich im sechsten Monat schwanger war." Nach einigen Monaten empfand die 27-Jährige das Versteckspiel jedoch als belastend: "Dieses große Geheimnis zu verstecken, fühlte sich nicht gut an. Ich wollte die Freiheit, rauszugehen und mein Leben zu leben."

Schwierige Schwangerschaftssymptome

Erst im zweiten Trimester konnte Bieber ihre Schwangerschaft genießen, nachdem sie zuvor unter starker morgendlicher Übelkeit gelitten hatte: "Ich weiß nicht, warum sie es so nennen, weil es den ganzen Tag dauert. Wir sollten den Namen ändern", scherzt sie.

"Das Internet ist beängstigend für Schwangere"

Zudem äußerte sich das Model besorgt über die negativen Dinge im Internet, die werdende Mütter verunsichern können: "Sie sehen so viele Geschichten, traumatische Geburtsgeschichten, traumatische Erfahrungen. Ich weiß, dass das sehr real ist. Aber ich will mich nicht selbst erschrecken", so Bieber.

Die Biebers hatten sich im September 2018 das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt.