Fit für die Schwangerschaft

Univ. Prof. Shariat verrät, wie Sperma gesund und fit wird



Gute Ernährung und Bewegung

Richtig essen. Ausgewogene, gesunde Ernährung ist essenziell. Dr. Shariat empfiehlt mediterrane Diäten und viele Antioxidantien. Kommen Sie um Fast Food nicht gänzlich herum, so sollten Sie zumindest ein ergänzendes Multivitamin-Präparat sowie Antioxidantien einnehmen.



Übergewicht vermeiden. Adipositas schlägt sich direkt auf die Samenqualität nieder. Versuchen Sie bei Übergewicht, ­einen gesunden BMI zu erreichen und zu halten.



Bewegung. Regelmäßiger Sport sowie Bewegung im Alltag sind Voraussetzungen für einen gesunden Hormonhaushalt und damit für gute Samenqualität. Andere Lebensstilfaktoren



Schlaf. Mind. 7 Stunden Schlaf, besser wären acht, sollten Sie jede Nacht bekommen. Mehr Schlaf bedeutet mehr Lust, weniger Stress und führt insgesamt zu besserer Gesundheit.



Stressabbau. Anhaltender Stress schadet unserem gesamten Organismus, darunter auch der Fruchtbarkeit. Machen Sie Stressreduktion zu einer Priorität und versuchen Sie, tägliche Auszeiten einzuhalten und Stressaufkommen entgegenzuwirken.



Vorsicht, heiß. Whirlpools und heiße Bäder erzeugen zu große Wärme in den Hoden und schaden so der Samenqualität. Normales Duschen und Schwimmen in nicht heißem Wasser sind in Ordnung.



Strahlenschutz. Einige Studien legen nahe, dass die Strahlen, die ein Smartphone emittiert, die Spermienqualität beeinflusst. Das Handy daher besser nicht in der Hosen-, sondern in der Hemdtasche tragen.



Alkohol & Zigaretten. Zu viel Alkohol schadet der Gesundheit. Rauchen schadet der Fruchtbarkeit ebenfalls nachhaltig und sollte unbedingt aufgegeben werden.



Drogenstopp. Drogen in jeder Form, auch Anabolika und andere dubiose Hilfsmittel, sollten strikt vermieden werden. Auch unbedingt zu vermeiden: Opiate, Calciumkanalblocker, Sulfonamide und Finasterid.