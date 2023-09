× Eltern aufgepasst: Diese Babynamen sind am unsympatischsten

Die Suche nach dem richtigen Vornamen bereitet vielen werdenden Eltern Kopfzerbrechen. Doch dabei gilt es nicht nur die eigenen Vorlieben zu beachten, sondern auch welche Namen auf andere Personen sympathisch, und welche weniger sympathisch wirken.

Ob bewusst oder unbewusst, wir alle kennen Situationen, in denen wir nur den Vornamen eines Menschen hören, und uns sofort eine Meinung über die Person bilden. Oft bewerten wir Namen aus dem Grund als sympathisch oder unsympathisch, je nach dem ob wir positive oder negative Erfahrungen mit Namensvettern gemacht haben. Mit welchen Eigenschaften wir einen Namen verbinden, hängt jedoch nicht nur mit unserem subjektiven Empfinden zusammen, sondern, es gibt auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür.

"Patrick" laut Studie unsympathisch

Eine Studie der University of Calgary in Kanada analysierte, welche Namen wir besonders sympathisch finden, und wieso das so ist. Für die Studie ließen die Forschenden mehr als 100 Student:innen die Vornamen "Bob" und "Kirk" sowie "Molly" und "Kate" jeweils, weichen, rundlichen oder harten, drahtigen Comic-Figuren zuordnen. Das Ergebnis: 70 Prozent der Teilnehmer:innen nannten die rundlichen Figuren "Bob" und "Molly" und die drahtigen "Kirk" und "Kate".

© Getty Images ×

Außerdem wiesen sie den "Bobs" und "Mollys", wie auch den Namen "Julia" und "Dan" hauptsächlich Eigenschaften wie lustig und sympathisch zu. In den "Kirks", "Kates" oder auch "Patricks" sahen die Probanden eher aggressive, dominante Charaktere.

Welche Laute im Vornamen klingen angenehm?

Die Ergebnisse des Experiments bestätigen den "Maluma-Takete-Effekt", der bereits seit 90 Jahren in der Psychologie verwendet wird. Damals mussten die Versuchspersonen bedeutungslose Lautkombinationen wie "Malumba" und "Takete" einer runden oder einer eckigen Form zuordnen. Die Mehrheit assoziierte "Malumba" eher mit der runden und "Takete" mit der eckigen Form.

© Getty Images ×

Mittlerweile ist es kulturübergreifend nachgewiesen, dass stimmhafte Laute wie l, b, n und g sanft und angenehm auf Menschen wirken und stimmlose Laute wie p, k, t, kantig und hart. Bei der Namensgebung sollten diese Faktoren also durchaus zur Kenntnis gezogen werden.