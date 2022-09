ESTORAS stellt dieses Jahr zum ersten Mal auf der Pitti Fragranze vom 16. bis 18. September in Florenz aus.

In der AREA SPRING (Stand S/10), in der jedes Jahr außergewöhnliche Duft-Neuheiten und besondere Nischendüfte präsentiert werden, wird ANTAL in Anwesenheit von Gründer Paul-Anton Esterházy als einziger Newcomer aus dem deutschsprachigen Raum einem internationalen Fachpublikum vorgestellt.

Der erste Duft aus dem Hause ESTORAS, ANTAL, ist eine Hommage an die Ära der großen Entdecker und legendären Gentlemen. Im Rahmen der Pitti Fragranze wird, neben den bestehenden Duftgrößen und Flakons, erstmals auch der 30ml Flakon des Duftes lanciert.

© ESTORAS ×

Mit ESTORAS schuf Paul-Anton Esterházy eine Hommage an seinen Großvater, den Abenteurer und Rennfahrer, Prinz Antal Esterházy. Antal, der zusammen mit seinem Freund Lászlo Almásy — dem Englischen Patienten — als Erster die Sahara in einem gewöhnlichen Straßenauto durchquerte und dessen waghalsige Reise fortan als „Esterházy-Safari" bekannt wurde, wurde zum Namensgeber für das erste unisex Parfum der Marke. Inspiriert von der abenteuerlichen Lebensgeschichte des charismatischen Prinzen wurde gemeinsam mit Parfumeurin Marie Urban Le Febvre, ANTAL — Chasing the Horizon, kreiert.

ANTAL besticht durch Kopfnoten von Bergamotte, rosa Pfeffer und Timut, sowie Herznoten von Rose, Geranie, Weihrauch und Ho-Holz. Die Basisnoten Vetiver, Patchouli, Zedernholz, Amber, Tonka, Tabak, Moschus, Iso E Super und Wildleder runden die Komposition ab und erzählen die spektakuläre Geschichte des stilvollen Namensgebers.

© ESTORAS ×

PAUL-ANTON ESTERHÁZY: Auf den Spuren seines Großvaters

Ein Kosmopolit mit weltoffenem Herzen und Gefühl für Tradition: ESTORAS-Gründer Paul-Anton Esterházy wuchs in Österreich, Deutschland und Großbritannien auf, arbeitete als Serial-Entrepreneur in New York, Paris, Budapest, Wien und München. Obwohl er seinem 1944 verstorbenen Großvater Antal Esterházy nie begegnete, begleiteten ihn die Geschichten von dessen fantastischen Abenteuern durch Kindheit und Jugend. Eine Faszination mit Folgen: Über die Jahre reifte in Paul der Entschluss, etwas zu kreieren, das das Vermächtnis seines Großvaters würdigt — eine Hommage an eine außergewöhnliche Persönlichkeit und eine außergewöhnliche Zeit. Mit der Gründung der exklusiven Brand ESTORAS und der Lancierung des ersten unisex Dufts ANTAL wurde diese Vision zur Realität.

© ESTORAS ×

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://estoras.co/