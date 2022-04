Erstes Bild von Margot Robbie als Barbie

Die australische Schauspielerin Margot Robbie (31) wird zur Barbie.

Barbie und Ken kennen wir alle aus unserer Kindheit. Nun kriegt die ikonische Puppe einen Film, mit keiner geringeren als Schauspielerin Margot Robbie (31) in der Hauptrolle. Warner Bros, das verantwortliche Studio hinter dem neuen Film, hat am nun das erste Foto von Robbie in der neuen Rolle veröffentlicht. Im gestreiften Badeanzug mit gepunktetem Stirnband und im rosa Cabriolet sitzend, verkörpert die australische Actress die Kult-Puppe besser als keine andere.

Margot Robbier wird zur Barbie.

Kult-Blondine wird zur Außenseiterin

Anstatt eines Kinderfilms, dürfen sich Fans der Kultfigur aber auf etwas mehr Tiefgang und Action freuen. Denn hinter dem Projekt steht Indie-Darling Greta Gerwig (38), die sich bereits mit Filmen wie "Frances Ha", "Marriage Story" und "Little Women" einen Namen in der Filmbranche gemacht hat. Die Geschichte: Die von Margot Robbie gespielte Puppe, die in "Barbieland" lebt, wird von der Schule verwiesen, weil sie nicht perfekt genug ist. Sie begibt sich daraufhin auf ein Abenteuer in der realen Welt.

Hollywoods Frauenschwarm als "Ken"

Auch der restliche Cast kann sich sehen lassen: Neben Margot Robbie spielen in dem Film auch Ryan Gosling als Ken, sowie Emma Mackey ("Death on the Nile"), Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrara sowie Shang-Chi-Star Simu Lui mit. Der Film soll Juli 2023 in die Kinos kommen.