Michaela Kirchgasser wird Testimonial von 2B Drinks

„I trink wos Guats“ - Michaela Kirchgasser wirbt für 2B Drinks.

Der ATV Arzt Dr. Armin Breinl und die Skirennläuferin Michaela Kirchgasser haben sich vor ein paar Jahren kennengelernt, nun machen sie gemeinsame Sache. Der aus „Teenager werden Mütter“ bekannte Arzt hat den "Dancing-Star" für die Vermarktung seiner 2B Funktionsgetränke gewinnen können: „Ich kenne Armin Breinl und seine 2B Drinks schon einige Jahre. Mir schmecken seine Funktionsgetränke einfach richtig gut und ich finde es super, dass ein österreichisches Unternehmen solch gute und vitalisierende Drinks auf absolut natürlicher Basis und vor allem ohne Zuckerzusatz produziert. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als Armin Breinl mich gefragt hat, ob ich ihn tatkräftig bei der Vermarktung seiner einzigartigen Getränke unterstützen möchte“ - so Michaela Kirchgasser.

Made in Austria

„Die ausgeklügelten Vital- und Inhaltsstoffe und ein Fruchtanteil von mindestens 50 Prozent sind die Basis für all unsere Drinks“, erklärt Dr. Armin Breinl. Die 2B Funktionsgetränke werden in Österreich hergestellt und kommen ganz ohne Chemie und zugesetzten Zucker aus. 2B gibt es in drei Sorten: 2B ACTIVE (stimuliert und aktiviert), 2B RELAXED (entspannt) und 2B HAPPY (für Glücksmomente).