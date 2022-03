× Emma Watson begeistert im sexy Cutout-Look

.

Der Star aus "Harry Potter" zog am Wochenende bei der Chanel-Night am Vorabend der BAFTA-Awards alle Blicke auf sich.

XXL-Overknees und Cutout-Dress

Während sich Emma Watson (31) am Abend der British Academy Film Awards mit ihrem Schwarz-Weiß-Dress mit (zu) viel Tüll eher für die Liste der Flop-Outfits qualifizierte, sorgte ihr Styling am Vorabend für Begeisterung. In XXL-Overknee-Stiefeln von von Mugler X Jimmy Choo und im schwarzen Cutout-Dress, samt gewagtem Dekolleté, besuchte die britische Schauspielerin das von Chanel ausgerichtete Dinner. Ein schlichter schwarzer Blazer rundete den extravagenten Look perfekt ab.

© Getty ×

Actress Emma Watson bei der Chanel-Night.