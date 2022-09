Brauchst du einen Haartag in Salonqualität?





Hol dir das Friseur-Gefühl nachhause und gewinne eine von 3 Wella Professionals Care & Styling Boxen.

*Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind nur Personen wohnhaft in Österreich. Gewinn kann nicht in bar abgegolten werden, Verlosung unter allen Teilnehmern, drei Pakete mit Wella Professionals Care und Styling Produkten (S Stück). Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Die Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspieles verwendet, es erfolgt keine Verarbeitung für andere Zwecke. Veranstalter des Gewinnspiels: Wella Austria GmbH, Technologiestraße 10, Europlaza 2E, 1120 Wien. Datenschutz

Einfach das Formular ausfüllen und gewinnen!