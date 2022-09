Ein denkwürdiger Abend beim VIP-Opening Event von TUMI x McLaren

Bei der exklusiven TUMI Store-Eröffnung in der Wiener Innenstadt wurde die beeindruckende Zusammenarbeit zwischen dem etablierten Kofferhersteller TUMI und dem weltberühmten britischen Hersteller von Luxussportwagen McLaren groß gefeiert.

Wenn sich zwei gleichgesinnte Marken aus dem Luxussegment zusammentun, ist es kein Wunder, dass sich schnell ein hochkarätiges Publikum einfindet.

Bei der Feier der Zusammenarbeit zwischen dem etablierten Kofferhersteller TUMI und dem weltbekannten britischen Sportwagenhersteller McLaren am 07. September erlebten die Gäste eine beeindruckende Präsentation von Stil und Eleganz. Zwei Lifestyle-Marken, eine brillante Partnerschaft.

VIP-Gäste und eine beeindruckende Kollektion

Die einzigartige TUMI x McLaren Kollektion besticht durch formvollendetes Design, hochwertige Materialien und innovative Entwicklungen in der Fertigung. Die exklusive Kollektion wollten sich auch zahlreiche VIP-Gäste nicht entgehen lassen. Renommierte Prominenz, beliebte Influencer, reichlich Pressevertreter und zahlreiche Freunde der luxuriösen Brands TUMI und McLaren: Sie alle warteten gespannt auf die aufsehenerregende Kollektion TUMI x McLaren.

Mitreißende Beats und jede Menge Spaß

Den Gästen des Abends wurde nicht nur Einblick auf die aktuelle H/W-Kollektion von TUMI gewährt, sie durften auch die exklusive TUMI x McLaren Carbon Fiber CFX Collection bestaunen. Daneben wurde der Abend von packenden Beats und reichlich Spaß begleitet. So ließen sich die Gäste zu faszinierenden Schätzspielen und einem eigens organisierten McLaren Racing animieren, bei dem der glückliche Gewinner einen original McLaren Rennfahrerhelm, signiert von einem McLaren Formel 1 Rennfahrer, gewinnen konnte.

Alles in allem ein wirklich gelungener Abend, der die grandiose Partnerschaft von TUMI und McLaren unterschreicht. Man darf gespannt sein, ob es in Zukunft weitere so erfolgreiche und innovative Kollaborationen mit TUMI geben wird.

