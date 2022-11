Durchstarten nach dem Abi: Die besten Tipps für die Bewerbungsphase

Nach dem Abitur beginnt eine neue Lebensphase: Der Einstieg ins Berufsleben steht dicht bevor. Doch zunächst gilt es, die Bewerbungsphase erfolgreich zu meistern. Wir haben 7 Tipps für Sie zusammengestellt.

Tipp 1: Definieren Sie Ihre beruflichen Ziele

Der erste Schritt ins Berufsleben nach dem Abitur beginnt mit der Definition von Zielen. Sie müssen sich über Ihre Pläne und Ihre Möglichkeiten bewusstwerden, um sich auf die richtigen Stellen bewerben zu können. Stellen Sie sich folgende Fragen zur Ermittlung Ihrer Ziele:

Welche Aufgaben und welche Tätigkeiten bereiten Ihnen Freude?

Welche Tätigkeiten können Sie gut und welche Tätigkeiten fallen Ihnen besonders leicht?

Welche Stärken möchten Sie weiter ausbauen? Wie möchten Sie sich in Ihrem Job entwickeln?

Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre zukünftige Arbeitsstelle? Was erwarten Sie von Ihrem Arbeitgeber und von dem Arbeitsplatz?

Im Internet finden Sie Webtools, die sich als Unterstützung des Erkennens der eigenen Stärken eignen, beispielsweise bereitgestellt durch die Agentur für Arbeit in Deutschland.



Tipp 2: Optimieren Sie Ihre Bewerbung

Nach wie vor gilt: Der erste Eindruck zählt. Arbeitgeber entscheiden anhand Ihrer eingesandten Unterlagen, ob Sie als Bewerber in die nächste Auswahlrunde gelangen. Vermeiden Sie Standardanschreiben. Befassen Sie sich intensiv mit der betreffenden Stellenanzeige und passen Sie Ihr Anschreiben an die Inhalte der Anzeige an.

Kommunizieren Sie gegenüber dem Personalmanager, warum Sie sich für die freie Stelle eignen. Zeigen Sie, dass Sie sich informiert haben, dass Sie die Stellenanzeige gründlich studiert haben und dass Sie die richtige Person für ebendiese Stelle sind. Beachten Sie, auf welchem Wege der Arbeitgeber die Bewerbung empfangen möchte. Einige Unternehmen führen ein firmeneigenes Bewerbungsportal, andere Unternehmen wünschen die Einsendung per E-Mail oder Post. Oftmals ist in der Stellenanzeige direkt angegeben, welchen Kommunikationskanal der Arbeitgeber bevorzugt.

Achten Sie bei der Formulierung Ihrer Bewerbung auf eine klare Struktur. Vermeiden Sie formale Mängel. Zur Sicherheit sollten Sie die Bewerbung vor dem Absenden durch eine dritte Person gegenlesen lassen.

Tipp 3: Berücksichtigen Sie wichtige Punkte für das Bewerbungsschreiben

Die Bewerbung besteht aus dem Lebenslauf, dem Bewerbungsschreiben und qualifizierenden Nachweisen. Das Bewerbungsschreiben hebt folgende Punkte hervor:

Ihre Motivation

Ihre Eignung

Ihren Mehrwert für den Arbeitgeber

Stellen Sie im Anschreiben dar, warum Sie genau für das ausgewählte Unternehmen tätig werden möchten und warum Sie sich genau für diesen Job entschieden haben. Beschreiben Sie, wie Ihre Qualifikationen und Fähigkeiten zu den Stellenanforderungen passend sind. Erklären Sie dem Arbeitgeber, warum er sich für Sie und nicht für einen anderen Bewerber entscheiden sollte.

Tipp 4: Nutzen Sie Online-Börsen zur Auswahl von freien Arbeitsstellen

Viele Unternehmen nutzen Online-Portale, um freie Stellen auszuschreiben. Im Internet finden Sie Jobs in Kärnten sowie aus unterschiedlichen Regionen und für unterschiedliche Berufe. Über die Portale suchen Sie zielgerichtet nach Angebote aus Ihren Wunschberuf oder Sie informieren sich allgemein über freie Stellen in der ausgewählten Region.

Das Potenzial ist groß: Laut einer im Jahr 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführten Umfrage nutzen 70 Prozent der Führungskräfte Jobportale im Internet zur Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Digitalisierungsprozesse im Bewerbungsverfahren der Unternehmen wurden insbesondere durch die Corona-Pandemie beschleunigt. Digitale Jobinterviews gehören bereits zum Standard vieler Unternehmen.

Tipp 5: Zeitmanagement und Selbstmanagement sind wichtig

Die Bewerbungsphase kann nervenaufreibend und stressig sein. Sie möchten schnellstmöglich einen passenden Job finden, was jedoch nicht immer einfach zu realisieren ist. Um erfolgreich durch die Bewerbungsphase zu gelangen, sind Zeitmanagement und Selbstmanagement erforderlich.

Sie müssen Bewerbungsfristen beachten, sich auf die Vorstellungsgespräche vorbereiten und alle angeforderten Dokumente organisieren. Betrachten Sie die Bewerbungsphase als ein Projekt und gehen Sie dementsprechend strukturiert vor. Das Ziel des Projektes ist das Erlangen des angestrebten Jobs. Das Projekt unterteilt sich in einzelne Schritte:

Analysieren Sie Ihre Ziele und wählen Sie geeignete Berufe aus Gehen Sie auf die Suche nach freien Jobangeboten Kontaktieren Sie bei Bedarf die Arbeitgeber vor dem Versenden der Bewerbung Schicken Sie Ihre Bewerbung ab Nehmen Sie an Vorstellungsgesprächen und Auswahlverfahren (beispielsweise Assessment Center) teil Reflektieren Sie den Ablauf der Bewerbung und erörtern Sie Verbesserungsmöglichkeiten

Gönnen Sie sich zwischendurch auf kleine Pausen, wie einen freien Tag. Tanken Sie neue Kraft für die Bewerbungsphase, dies erhöht Ihre langfristigen Erfolgschancen. Lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen, sondern analysieren Sie, wie Sie Ihre Performance und Ihre Chancen verbessern können.

Tipp 6: Beginnen Sie rechtzeitig mit der Bewerbungsphase

Die Bewerbungsphase beträgt meistens mindestens zwei Monate. Die Unternehmen setzen in ihren Stellenausschreibungen oftmals eine mehrwöchige Bewerbungsfrist, vor deren Ablauf keine Entscheidung getroffen wird. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist analysieren die Personalmanager die Bewerbungen und versenden Antwortschreiben.

Es folgt das Auswahlverfahren, welches insbesondere bei großen Betrieben mehrere Stufen umfasst. Für die Bewerbungsphase benötigen Sie Geduld. Es ist nicht möglich, das Verfahren zu verkürzen. Große Unternehmen reduzieren den Kreis der Bewerber Schritt für Schritt. Sie setzen mehrstufige Auswahlverfahren ein.

Ein Ausnahme ist das Speed-Rekruiting. Müssen Unternehmen offene Stellen schnellstmöglich besetzen, dann starten sie beschleunigte Auswahlverfahren.

Tipp 7: Nutzen Sie Trainingsmaterial zur Vorbereitung auf Auswahltests

Zum Auswahlverfahren vieler Unternehmen gehören Tests. Es kann sich um Online-Tests, Gruppentraining, schriftliche Tests oder Einzeltests handeln. Im Fachhandel aber auch online wird geeignetes Übungsmaterial angeboten. Recherchieren Sie zusätzlich, ob Informationen über die Auswahlverfahren der einzelnen Unternehmen vorhanden sind.

Berücksichtigen Sie, welche Wissensgebiete im ausgewählten Beruf von besonderer Bedeutung sind, beispielsweise mathematische Fähigkeiten oder Deutschkenntnisse. Bereiten Sie sich gezielt auf die Tests vor. Lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen: Mit jeder Teilnahme an einem Test gewinnen Sie an Erfahrung und steigern Ihre Chancen für die kommenden Tests.