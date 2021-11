Raumlüfter von zirb.

Die Raumlüfter aus Zirbenholz kombinieren zeitloses Design mit traditioneller Handarbeit und werden in einem nachhaltigen Null-Müll-Verpackungskonzept geliefert - all made in Tyrol.

Die Düfte von zirb. verwandeln jedes Zuhause in ein Erlebnis für die Sinne. Die natürlichen, kaltgepressten ätherischen Öle bieten je nach Stimmung und Einsatzort unterschiedlichen Nutzen. So haben einige eine beruhigende Wirkung, während andere neue Energie schenken und beleben sollen. Die Raumlüfter sind in vier verschiedenen Größen erhältlich. Der zirb. Mini eignet sich perfekt für den Nahbereich. Das Einsteigermodell aus Naturbeton und Holz ist optisch ein Blickfang und eignet sich besonders gut für den Schreib- oder Nachttisch. Der zirb. Mini ist bereits für 99€ zu haben. Das Modell Lüfterl eignet sich für kleine Räume von 8-12 Quadratmetern und wandert für 299€ in Ihren Besitz. Für Räume bis zu 30 Quadratmetern eignet sich der zirb. Luft, der als einziges Modell über eine zusätzliche Wasserschale aus Glas verfügt und so für optimale Luftfeuchtigkeit sorgt. Die Königsklasse für große Räume bis zu 100 Quadratmetern bildet schließlich das Modell Bergluft für 899€. © zirb. × Aus der Region Bei der Herstellung der zirb. Raumlüfter wird größter Wert auf Regionalität und handwerkliche Qualität gelegt. So arbeitet zirb. etwa mit zertifizierten Partnern aus der Umgebung zusammen. Durch die kurzen Transportwege kann so unter anderem der ökologische Fußabdruck reduziert und ein Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft geleistet werden. © zirb. × Nachhaltig verpackt Regionalität und Nachhaltigkeit sind in der zirb. Unternehmensphilosophie fest verankert. Deshalb werden die zirb.-Produkte nach dem Null-Müll-Konzept verpackt. Das heißt: Die Verpackungen sind plastikfrei und bestehen ausschließlich aus Naturmaterialien aus regionaler Herkunft. © zirb. × Naturreine Wirkstoffe Ätherische Öle sind hochkonzentrierte und rein pflanzliche Wirkstoffgemische, die durch Wasserdampfdestillation, Extraktion oder Kaltpressung gewonnen werden. Die naturreinen Öle verleihen je nach Duftrichtung und individuellen Vorlieben ein unverkennbares Wohlfühlklima. Die ätherischen Öle von zirb. gibt es in 4 Duftrichtungen: Klassik (pure Zirbe), Relaxt (Lavendel), Belebt (Mischung aus Zirbe und Lavendel) und Erfrischt (Zitrusnoten mit feinherben Kräutern und Weihrauch).

© zirb. × Für die Kleinen Für alle, die nicht gut schlafen oder auch nur einen Beschützer gegen fiese Träume suchen: zirb.-Monster fressen Albträume verlässlich auf und bewachen auch gerne tagsüber. Gut ein zirb.-Monster an der Seite zu haben! Über zirb. zirb. überzeugt mit zeitlosem Design und traditioneller Handarbeit, gepaart mit natürlichen Aromen und nachhaltiger Null-Müll-Verpackung aus regionalen Rohstoffen. Die Marke aus Tirol holt das Erlebnis und den Erholungswert eines Waldspaziergangs durch Raumlüfter aus Zirbenholz in die Wohnräumlichkeiten und die Natur in den modernen Alltag zurück. Dabei legt zirb. großen Wert auf Funktion, Design und die gewisse Prise Kreativität.