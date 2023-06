Drei unvergessliche DIYs für Hochzeiten

Der Sommer kommt näher und damit auch die Hochzeitssaison. Die Dekoration ist dabei nur einer der Punkte, worauf Brautpaare großen Wert legen. Die Hochzeit soll so einmalig wie möglich sein und ein Fest, welches jedem lange positiv in Erinnerung bleibt.

Die beliebte Fotoprintapp Lalalab gibt drei Tipps, um der Hochzeit eine einzigartige Note zu verleihen.

Der Vorteil bei Lalalab: Schnappschüsse vom Handy sind Dank der App in wenigen Klicks in wunderschöne Formate gesetzt und werden vom hochwertigen Fotolabor innerhalb weniger Tage ausgedruckt geliefert. Brautpaare sparen sich so wertvolle Zeit und müssen nicht an den Rechner.

Tipp 1: Rahmen mit Glückwünschen und Erinnerungen

Klassisches Gästebuch war gestern! Der Rahmen mit den Liebesbotschaften ist eine schöne Aufmachung, um die eigenen Lieblingsbilder, die die Geschichte des Brautpaares widerspiegeln, mit den Glückwünschen der Gäste zu kombinieren. Die Fotos im Vintage-Format aus der Biggie Box sind nicht nur ein schöner Hingucker, sondern bieten auch ausreichend Platz für kleine Nachrichten von Familie, Freunden und Arbeitskollegen.

Das Beste daran: Das Brautpaar kann seine Lieblingsfotos ganz stressfrei vor der Hochzeit bestellen. Das ist auch ein großer Vorteil für die Gäste, die sich an diesem besonderen Tag nicht mit Sofortbildkameras auseinandersetzen müssen, sondern sich alleinig auf ihre Botschaft auf dem Foto konzentrieren können.

Tipp 2: Unverwechselbare Platzkarten

Die Mini-Vintage-Bilder eignen sich super für eine persönliche Platzkarte: Statt 0815-Platzkarten aufzustellen, können die Mini-Fotos mit dem Gastnamen versehen und ans Glas geklemmt oder in die Serviette mit einer schönen Blume eingearbeitet werden. Das sorgt nicht nur für den gewissen Wow- Effekt, sondern auch für Gesprächsstoff am Tisch.

Tipp 3: Sitzkreis mal anders

Viele der Gäste lernen sich erst auf der Hochzeit kennen. Bei so vielen neuen Gesichtern und Namen ist es gut, eine Anlaufstelle zu haben, wo die Informationen wieder zu finden sind. Der runde Rahmen mit den Gästebildern ist nicht nur ein einzigartiger Sitzplan für den Abend, sondern auch eine tolle Möglichkeit für Last-minute-Korrekturen.

Die Streifen lassen sich einfach wieder an den Reifen kleben, sodass die Tischkonstellation leicht geändert oder erweitert werden kann.