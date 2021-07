Hingucker am Strand

Endlich ist der Sommer da – auf geht’s ins Schwimmbad, zum Strand oder ans Meer. Wir verraten Ihnen welcher Bikini- Style bei den Stars gerade voll im Trend liegt.

Langweilige Bikini Mode war gestern, heuer wird es heiß! Vor allem ausgefallene und knappe Bikinis sind im Trend. Das wissen auch die Stars und beeindrucken uns auf Instagram und Co. mit sexy Bikini Bildern im angesagten Upside- Down Bikini. Das Beste an dem Trend: Es braucht gar kein neues It- Piece! Mit einem Triangel- Bikini, den wir sicher alle noch im Schrank haben, werden Sie zum absoluten Hingucker!

Der Upside Down Bikini

Dieser Style ist ein Muss für alle, die es ausgefallen und sexy mögen. Der Upside- Down- Bikini verdreht nicht nur das Oberteil, sondern sicher auch einige Köpfe.

Ein schlichtes Triangel Oberteil wird nicht wie gewohnt getragen und hinterm Hals geknotet, sondern kann auf alle möglichen Weisen verdreht werden. Besonders angesagt: Die Schnürung für den Hals unter der Brust zusammenbinden und das untere Band hinter dem Hals verknoten.

Khloe Kardashian macht es vor:

Wer es noch etwas ausgefallener mag, der kann die Schnürung vor der Brust zusätzlich überkreuzen.

Das tollste an diesem Trend: Mit einem einzigen Oberteil können viele verschiedene Looks kreiert werden. Die Schnürung muss auch gar nicht hinter dem Hals gebunden werden, sondern kann auch vor der Brust geknotet werden. Inspiriert von Kendall Jenner werden wir das diesen Sommer sicher einmal ausprobieren!

Perfekt abgerundet wird jeder Upside Down Bikini Look mit einer Bodychain, die im Beachclub sicher für Aufsehen sorgen wird.

Criss Cross Bikini

Auch wem der Upside- Down Trend dann doch etwas zu gewagt ist, kann mit einem Triangel Bikini in den Sommer starten. Besonders angesagt sind Oberteile mit einem langen Band, das einmal oder mehrfach um den Bauch gewickelt wird. Das sieht nicht nur top aus, sondern schmeichelt zusätzlich der Figur.

Den Binde- Style hat auch Too-Hot- To- Handle Star Francesca Farago für sich entdeckt.

Aufpassen nur beim Sonnenbaden. Wer mit diesem Look zu lange in der Sonne liegt, hat am Abend weiße Streifen quer über den Bauch - und das wollen wir ganz sicher nicht!

Jetzt heißt es also: die alten Triangle- Bikinis wieder ausgraben und binden was das Zeug hält!