Schuhtrends für den Frühling

Wenn es Frühling wird, heißt es endlich raus aus den Winterschuhen, den klobigen Ugg- Boots und wuchtigen Timberlands.

In den kommenden Monaten gehen zarte, elegante Halbschuhe und Sneaker mit klobigen Tretern Hand in Hand. Wir haben Glück und können variieren, wählen und wechseln, wie es gefällt.

Fesche Cowboy Boots

Alle Fans des Country- Lifestyles aufgepasst: Passend zu der Trendjacke des neuen Jahres – Jacken mit Fransen – werden uns Cowboy- Boots in den kommenden Monaten öfter begegnen. Egal ob fast kniehoch oder nur bis knapp über den Knöchel, im Wildlederlook oder buntem auffälligen Animal Print –Cowboy Boots sind immer ein Hingucker.

Kombinieren lassen sich die Stiefel ganz leicht zu lässigen Jeans. Aber auch mit Lederhose oder bunten Boohoo- Röcken beamt der Schuh uns an eine Ranch in Texas – lieben wir!

© Getty Images ×

Elegante Leder - Loafer

Wer es etwas klassischer mag, der darf dieses Jahr zu eleganten Loafern greifen. Manche Modelle sind dabei klobiger mit einer dicken Sohle, andere sind ganz flach und zart – es ist also für jeden was dabei. Kombiniert mit Momjeans oder lockeren Stoffhosen ist der elegante aber doch lässige Look perfekt. Ein Blazer unterstreicht den klassischen Look, mit einem Hoodie wird das Outfit lässiger.

Lässige Sneaker im Retro- Look

Natürlich auch weiterhin angesagt ist Mode im Vintage Look. Passend dazu sind es vor allem Retro- Sneaker von Reebok oder New Balance, die in den kommenden Monaten auf den Straßen zu finden sind. Besonders beliebt ist der neue Treter von Autry in weißem Leder – sieht top aus und passt zu allem. Sneaker sind Schuhe für jeden Tag. Besonders mit Leggings, Hoodie und Cap kreieren die Vintage- Sneaker einen modernen Look, der zu einem Hingucker auf der Straße wird.

Luxuriöse Glitzer- Heels

Der absolute Trend- Schuh in der Luxuswelt ist aktuell der Crystal- bow Pump von Mach & Mach. Elegant, schick und girly strahlt er maximalen Glamour aus. Und auch wenn sich nicht jeder einen Schuh für fast 1.000 Euro leisten will, können wir uns von seinem Look inspirieren lassen. Mit zarten Heels in silbernen Farben, Glitzer, Schleifchen und Riemchen machen Sie alles richtig!