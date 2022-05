Diese Parfum-Neuheiten versüßen uns den Frühling

Wir verraten Ihnen die besten Duft-Neuheiten im Frühling.

Flower Power liegt in der Luft. Diesen Frühling blühen uns viele wunderbare Parfum-Neuheiten. Zeit, in ein Meer aus Blüten abzutauchen und sich von verschiedenen Düften treiben zu lassen – mit Aromen, die uns gedanklich an so traumhafte Plätze entführen wie ein betörendes Lavendel-Feld in der Provence. Wir verraten Ihnen, welche Duftneuheiten uns in diesem Frühling zum Träumen bringen!

Klicken Sie sich duch die besten Duft-Neuheiten!