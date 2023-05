Erfrischend fruchtig

Nichts schreit so sehr Sommer wie ein lauschiger Abend auf der Terrasse oder im Strandcafé mit fruchtigen Mixgetränken.

Man ist über dem T-shirt nur mit einem leichten Pullover bekleidet, plaudert über Gott und die Welt, die Eiswürfel klirren im Glas und die Welt ist schön. Wir stellen drei Getränke für den perfekten Sommerabend vor, die alle Geschmäcker bedienen.

Kräftig, fruchtig, alkoholisch

In keiner Mädels- (und Burschen-)Runde fehlen darf ein leckerer Lillet Berry. Dazu 5cl Lillet Blanc mit der doppelten Menge Wild Berry Tonic Water in ein Weinglas füllen, Eiswürfel und Himbeeren hinzugeben. Wer möchte kann auch gefrorene Beeren verwenden. Schmeckt himmlisch, aber ist auch ganz schön potent. Nach dem Abendessen dann also lieber das Taxi oder die Ubahn nachhause nehmen.

Süß-sauer und antialkoholisch

Wer gerne mal auf Alkoholisches verzichtet, aber trotzdem etwas mehr Gaumen-Entertainment wünscht als ein Soda Zitron, der greift zum Ipanema. Der Ipanema ist die virgin Version des Caipirinha und steht diesem geschmacklich in nichts nach. Der Ipanema ist fix zubereitet: Einfach eine Limette vierteln und mit Minze und etwas Rohrzucker mit einem Mörser zerdrücken. Das dann in einem Longdrink-Glas zu gleichen Teilen mit Maracujasaft und Ginger Ale auffüllen und Eiswürfel zugeben. Fertig ist der Ipanema!

© getty images ×

Prickelnd, leicht und bittersüß

Für alle, die im Sommer keine Lust auf zuckrige Getränke haben, kommt der Grapefruit Tonic wie gerufen. Dazu Tonic Water und Grapefruitsaft zu gleichen Teilen mischen und je nach Geschmack Mineralwasser hinzugeben. Dann noch einen Rosmarinzweig und Eiswürfel ins Glas geben und genießen!