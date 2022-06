Die schönsten Geschenke für Papa

Mit diesen Geschenken wird der Vatertag zum vollen Erfolg.

Papa, du bist der Beste! Ob reiselustiger Outdoor-Enthusiast, Trendsetter oder cooler Hero – am 12. Juni lassen wir alle Super-Dads hochleben. Wir haben uns bei den Vätern umgehört und verraten Ihnen, was sich die Papas in diesem Jahr wirklich wünschen. Wir präsentieren für diesen Ehrentag coole Goodies und herrlich schöne Geschenke, die "Danke" sagen.

32/32 © Hersteller Komposition aus Mandarinenblättern und Neroliblüten von Byredo, 100 ml um 195 Euro. © Hersteller Fliegende Selfie-Cam im Pocket-Format mit Smartphone-Steuerung von Flitt bei Conrad um 129,99 Euro. © Hersteller „Nuits-Saint-Georges“ von Domaine A. Chopin et Fils bei Wein & Co, 0,75 l um 59,95 Euro. © Hersteller E-Power MTC 120 Elite-Bike mit vollgefedertem Rahmen von Corratec, 4.999 Euro. corratec.com © Hersteller Geräumige Tasche mit Streifendetail und Doppelreißverschluss von Ted Baker um 130 Euro. tedbaker.com © Hersteller Haarkamm aus Acetat mit Triomphe-Canvas von Maison Celine um 150 Euro. celine.com © Hersteller Eleganter Plattenspieler aus Acryl und Metall von Pro-Ject bei Farfetch um 433 Euro. farfetch.com © Hersteller Jett-Helm mit gepolstertem Kinnriemen in „Disco Ball Silber“ von Roeg um 189 Euro. getroeg.com © Hersteller After Shave Pflegecreme mit Aloe Vera von Bi Care bei Bipa, 2,99 Euro. bipa.at © Hersteller Feuchtigkeitsspendendes Serum für trockene Haut von Babor, 62,90 Euro. © Hersteller ing von Haze & Glory bei Zalando um 139 Euro. zalando.at © Hersteller Coole Brille mit Clip-On von Andy Wolf um 598 Euro. andy-wolf.com © Hersteller Personalisiertes Notizbuch „Lord of the Cords” von Die Kalendermacher, 28,80 Euro. kalendermacher.at © Hersteller CK Everyone mit Orangen-Noten im Underwear-inspirierten Flakon von Calvin Klein, 50 ml EdP um 37 Euro. calvinklein.at © Hersteller Vatertagskarte mit Umschlag von Carolyn Suzuki bei Trouva um 8,49 Euro. trouva.com © Hersteller Eye-Catcher-Kristallglas von Riedel bei Kastner & Öhler, 59,90 Euro. kastner-oehler.at © Hersteller Stahlflasche mit Schulterriemen von Givenchy um 450 Euro. givenchy.com © Hersteller Leine aus Nylon mit Mini-Pouch von Prada, 520 Euro. prada.com © Hersteller Ping Pong Schläger-Set von The Art of Ping Pong bei Mr.Porter um 235 Euro. mrporter.com © Hersteller Elegante Duftkerze mit Zedern-, Bambus- und Sandelholz-Noten von Byredo, 240g um 65 Euro. byredo.com © Hersteller 3er-Set „Super Dad“-Socken mit bunten Prints im Comic-Stil von Happy Socks um 29,95 Euro. happysocks.com © Hersteller Bucket Hat aus Baumwolle von Ellesse bei Peek & Cloppenburg, 29,99 Euro. peek-cloppenburg.at © Hersteller Trainingshandschuhe mit Polsterung und atmungsaktivem Mesh von Nike, 29,99 Euro. nike.com © Hersteller Kaffee-Becher mit Silikon-deckel und Logo-Grafik von Café Kitsuné um 25 Euro. maisonkitsune.com © Hersteller Wiederverwendbare Filmkamera „M35“ von Kodak bei Alza um 36,90 Euro. alza.at © Hersteller „Tiro League TB“ Fußball für Training und Matches von Adidas, 30 Euro. © Hersteller Aufblasbares Zelt für 1–2 Personen mit verschließbaren Lüftungsöffnungen von Heimplanet, 499 Euro. heimplanet.com © Hersteller Korkenzieher von L‘Atelier du Vin bei De Bijenkorf, 205 Euro. debijenkorf.at © Hersteller Fester Koffer mit Zahlenschloss und Mesh-Organizer-Tasche von Zara um 79,95 Euro. zara.com © Hersteller Frische Augenmaske mit Yerba Mate und Aloe Vera für Verwöhn-Momente von Lush um 7 Euro. lush.com © Hersteller Skateboard für Einsteiger und Fortgeschrittene von Tricks bei Blue Tomato, 99,95 Euro. blue-tomato.com © Hersteller „Two Years On A Bike“ – Eine Reise über Jahre und Kontinente hinweg, als Antrieb nur die eigenen Beine. Gestalten Verlag um 46,30 Euro.

Fit für ein gemeinsames Abenteuer

Sportliche Outdoor-Dads dürfen sich am 12. Juni über neue Goodies freuen. Schnelle Bikes, angesagte Reise-Essentials oder Abenteuer-Gadgets – diese Geschenkideen sorgen für actionreiche Vatertagsausflüge voller Aktivitäten.

Einzigartig, funny & cool

Für Papas, die es mit Humor nehmen, hält der Vatertag bunte Aufmerksamkeiten mit viel Coolness bereit. Handliche Muntermacher, familienfreundliche Alltagshelden und verspielte Botschaftsträger sorgen für ein gelungenes Fest.

Kombi aus klassisch und elegant

Väter des guten Geschmacks überraschen wir am 12. Juni am besten mit starken Accessoires, luxuriösen Pflege-Stars und einzigartigen Genuss-Momenten, die „Danke“ sagen und Papa-Herzen höherschlagen lassen.