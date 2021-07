Die Psychologie des Willkommens: Warum es so wichtig ist, herzlich aufgenommen zu werden

Jeder Mensch fühlt sich gerne angesehen und geschätzt. Der Wunsch nach Akzeptanz ist ein uraltes Bedürfnis, das tief in uns verwurzelt ist.

Auch heute noch wird einem Willkommen, so unterschiedlich es auch zum Ausdruck gebracht werden mag, eine besondere kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung beigemessen.



Ein Willkommen hat viele Gesichter. Es kann konkret in Worte gefasst oder durch Gesten zum Ausdruck gebracht werden. Es funktioniert aber nicht nur im direkten persönlichen Kontakt. Eine einladende Atmosphäre oder ein Begrüßungsgeschenk können auch eine Botschaft übermitteln. Was als Willkommen aufgefasst wird und welche Bedeutung die Geste auf einer psychologischen Ebene hat, ist je nach kulturellem und sozialem Kontext verschieden. Fehlt die Botschaft, können soziale Interaktionen auf einer spürbar anderen Ebene beginnen.



Ein Willkommen tut immer gut



Eine Willkommensgeste begegnet uns in vielen Lebensbereichen. Sie mag persönlicher oder eher offizieller Natur sein, herzlich oder distanziert ausfallen, und doch hat sie immer eine Aufgabe: Sie soll Türen öffnen, Wege ebnen, Brücken schlagen und eine positive Grundstimmung schaffen.



Wie wichtig ein Willkommen sein kann, machte Österreich bereits 2015 symbolisch deutlich und kürte das Wort „Willkommenskultur“ zum Wort des Jahres. Die Grundlagen erlernen wir meist schon in frühester Kindheit. Wir beobachten, wie unsere Eltern oder andere enge Bezugspersonen Gäste herzlich empfangen, lernen schon früh, dass wir unser Gegenüber begrüßen und ihm dabei offen und freundlich in die Augen sehen sollten- Auch ein frisch bezogenes Bett oder ein hübsches Handtuch im Bad signalisiert, dass sich die Einladenden über den Besuch freuen. Wie schnell Kinder die Bedeutung eines Willkommens verinnerlichen und leben, lässt sich zum Beispiel in kindlichen Rollenspielen beobachten, in denen beim Teekränzchen jeder Puppe ein Stühlchen und eine Erfrischung angeboten werden.



Aber nicht nur im privaten Bereich werden wir gerne in Empfang genommen. Der Start in einem neuen Job wird meist von einem „Willkommen im Team“ begleitet und natürlich möchte auch der Händler im Einzelhandel oder der Shop-Betreiber im E-Commerce, dass wir uns von Anfang an wohlfühlen. Und da kleine Geschenke bekanntlich die Freundschaft erhalten, haben sich gerade im E-Commerce Begrüßungsgeschenke für neue Kunden etabliert.



Die wohl klassischste Form, an der kaum ein Anbieter vorbeikommt, ist der Online Casino Willkommensbonus. Wer sich als Neukunde in einem Online Casino registriert, kann mit einem Begrüßungsgeschenk in Form von Startguthaben, Freispielen oder anderen Boni rechnen. Tatsächlich haben sich die unterschiedlichen Formen des Willkommensbonus im Online Casino inzwischen zu einem wirkungsvollen Marketinginstrument entwickelt.



Aber auch in Online-Shops sind Begrüßungsgeschenke für Neukunden längst zum Alltag geworden. Üblich ist zum Beispiel der Rabatt für Neukunden oder Newsletter-Abonnenten. Dieser Empfang in Form eines Begrüßungsgeschenkes soll das Einkaufserlebnis von Anfang an angenehm gestalten und den Weg bereiten für eine langfristige Kundenbindung.



Im touristischen Bereich gehört ein herzlicher Empfang zum guten Ton gegenüber dem Gast. Die Gastgeberqualitäten, die in touristischen Etablissements spürbar werden, gehören inzwischen sogar zu den wichtigsten Bewertungskriterien und können entscheidend darüber sein, ob ein Haus langfristig Erfolg hat. Doch woran erkennen wir wirklich gute Gastgeberqualitäten? Was Must-Have und was Nice-to-Have ist, definiert wahrscheinlich jeder ein bisschen anders.

Das Willkommen als Gastgeberqualität



Unter Gastgeberqualitäten verstehen wir im weitesten Sinne die Fähigkeit, Gästen das Gefühl zu vermitteln, gern gesehen und respektiert zu sein und eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der sich Gäste entspannen und die Zeit genießen können. Was wichtig ist, um eine solche Basis zu schaffen, hängt von individuellen Empfindungen ab.



Zu echten Gastgeberqualitäten gehört sicher mehr als die gesprochene Formel „Herzlich willkommen“. „Damit es nicht wie eine Floskel und hohle Phrase klingt, muss der andere die Echtheit dahinter spüren“, sagt das Internetportal karrierebibel.de. „Oder anders formuliert: „Willkommen heißen“ ist nur ein Auftakt. Ob man sich willkommen fühlt, entscheiden allein Gast oder Neuling.“ Der Gastgeber kann ihm aber durch bewusst gewählte Gesten und eine angenehme Atmosphäre den Weg ebnen, damit er sich gut aufgenommen fühlt.

Gastgeber im touristischen Bereich



Im touristischen Bereich sind Gastgeberqualitäten entscheidend für den Erfolg eines Hauses. Die einladende Begrüßung des Kellners beim Betreten eines Restaurants ist die Visitenkarte der Servicequalitäten eines Hauses und auch auf der ersten Seite der Speisekarte prangt meist ein Willkommen, das dem Gast vermitteln soll, wie gern er gesehen ist. Damit das Gefühl aber auch über die reine Begrüßung hinaus anhält, braucht es mehr als Worte. Kleine Gesten wie zum Beispiel ein Aperitif oder ein Gruß aus der Küche unterstreichen die Wohlfühlatmosphäre und zeigen, dass der Gast geschätzt wird. Doch das Gefühl, herzlich aufgenommen worden zu sein, wird auch durch Aufmerksamkeit und Respekt geprägt. So gehört auch guter Service durch aufmerksames Personal und die unkomplizierte und freundliche Reaktion auf besondere Gästewünsche dazu, den unterschiedlichsten Menschen einen herzlichen Empfang zu bieten.



Im Hotel wird der Gastgebergedanke sogar noch etwas weitergeführt, denn hier kehren Menschen ein, um nicht nur ein paar entspannte Stunden zu verbringen, sondern auch, um einen Rückzugsort für die kostbare Nachtruhe in Anspruch zu nehmen. Auch hier geht das Willkommen weit über eine freundliche und respektvolle Begrüßung bei der Ankunft hinaus.



Damit ein Gast sich im Hotel wohl fühlt, ist die Gesamtatmosphäre entscheidend. Das gilt besonders für das Hotelzimmer. Wenn hier alles sauber und hübsch hergerichtet ist, weiß der Gast, dass es seinem Gastgeber wichtig ist, ihn gebührend zu empfangen und ihm einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten. Ein frisch bezogenes und hübsch arrangiertes Bett und saubere, weiche Handtücher sollten in guten Hotels nicht nur eine Selbstverständlichkeit sein, sondern sind auch der ganz praktische Ausdruck des Wunsches, dass der Gast sich hier wohlfühlt und sich entspannen kann.



Neben der grundlegenden Atmosphäre können auch kleine, auf den ersten Blick sichtbare Gesten ein Willkommen ausdrücken. Dazu zählt zum Beispiel ein Begrüßungsschild auf dem Tisch, ein Begrüßungstrunk oder eine Obstschale und beliebt ist auch eine kleine Süßigkeit auf dem Kopfkissen des Gastes. Und auch hier gehört ein stets freundlicher, respektvoller und unkomplizierter Service, der sich darum bemüht, die Wünsche des Gastes zu erfüllen, zu den wichtigen Gastgeberqualitäten, die den Unterschied machen können.

Gastgeberqualitäten für zu Hause



Was im touristischen Bereich wichtig ist, lässt sich in gewissem Rahmen auch auf die Gastgeberqualitäten für zu Hause übertragen. Wenn ein Gast sich wohl fühlt, entspannen kann und gerne wiederkommt, hat der Gastgeber schon vieles richtig gemacht. Einfache Floskeln wie „Herzlich willkommen“ und „Schön, dass du da bist“ in Kombination mit einem freundlichen Händeschütteln, einer herzlichen Umarmung oder einer einladenden Geste, näherzutreten und es sich bequem zu machen, ebenen den Weg für ein angenehmes Beisammensein.



Eine große und wichtige Geste im heimischen Bereich besteht auch darin, einem Besucher das Gefühl zu geben, dass er sich frei bewegen und sich wie zu Hause fühlen darf, dass er sich im Rahmen der allgemein gebotenen Höflichkeit und des Respektes also nicht verstellen oder zurücknehmen muss. Hat ein Gast nach einem langen Besuch das Gefühl, keine Maske ablegen zu müssen, konnte der Gastgeber ihm wirklich das Gefühl vermitteln, gern gesehen zu sein.

Willkommen im Team: Die Willkommenskultur im Beruf



Im beruflichen Bereich kann ein herzlicher Empfang beim Beginn einer neuen Aufgabe eine wichtige Komponente sein, um von Anfang an ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Wird dieser Schritt versäumt, ist es nicht selten schwierig, daran anzuknüpfen.



Eine professionelle und gleichzeitig familiäre Willkommenskultur hat in den meisten österreichischen Unternehmen Einzug gehalten. Da viele Betriebe eher klein und familiär geführt sind, gehört eine sympathische und offene Willkommenskultur zu den typischen Merkmalen des regionalen Arbeitsmarktes.