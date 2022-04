Die Outfit-Flops der <br> Grammys 2022

Nicht alle Outfits bei den Grammys waren preisverdächtig – hier die skurrilsten Star-Looks am Red Carpet in Las Vegas.

Am Sonntag wurden in Las Vegas zum 64. Mal die Grammys verliehen. Für den Red Carpet schmissen sich die Stars in ihre schönsten Outfits – mag man denken. Doch nicht alle Promis begeisterten mit ihren Looks.

Justin Bieber im XXL-Oversize-Look

Für Verwunderung sorgte etwa Sänger Justin Bieber (28), der im XXL-Oversize-Anzug neben seiner Angetrauten Hailey (25) etwas verloren wirkte. Nicht weniger skurril: Songwriterin Taylor Parks (28) im giftgrünen Dino-Jumpsuit. Auch Sängerin Billie Eilish (20) sorgte in ihrem schwarzen Oversize-Outfit eher für Schrecken, als Beifall. Besonders farbenfroh zeigte sich die Band Bomba Estéreo.

